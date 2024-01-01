(أونروا) تؤكد مقتل 142 من العاملين فيها منذ بدء العدوان على غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 1 - 1 (كونا) -- أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الاثنين أن عدد القتلى من العاملين فيها منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 142 شخصا.
وأضافت (أونروا) في بيان صحفي أن ما لا يقل عن 314 نازحا يلتجئون إلى ملاجئ الوكالة قد قتلوا وأصيب 1129 آخرون على الأقل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأكدت أن عدد النازحين بلغ 9ر1 مليون نازح ما يعادل 85 بالمئة من السكان الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع وقام بعضهم بالنزوح مرات عدة بحثا عن الأمان مشيرة إلى أن 79ر1 مليون نازح يتلقون منها المساعدات.
وأوضحت أن هناك ما يقارب من 4ر1 مليون نازح يلجؤون إلى 155 منشأة تابعة لأونروا في جميع محافظات قطاع غزة وأن نحو 400 ألف آخرين قريبون من تلك المنشآت ويحصلون على المساعدات من الوكالة.
ووفقا للسلطات الصحية بغزة فإن حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان بلغت 21978 شهيدا و57697 مصابا. (النهاية)
و ا ب / ش م ع
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