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(أونروا) تؤكد مقتل 142 من العاملين فيها منذ بدء العدوان على غزة

1/1/2024 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 1 - 1 (كونا) -- أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الاثنين أن عدد القتلى من العاملين فيها منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 142 شخصا.
وأضافت (أونروا) في بيان صحفي أن ما لا يقل عن 314 نازحا يلتجئون إلى ملاجئ الوكالة قد قتلوا وأصيب 1129 آخرون على الأقل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأكدت أن عدد النازحين بلغ 9ر1 مليون نازح ما يعادل 85 بالمئة من السكان الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع وقام بعضهم بالنزوح مرات عدة بحثا عن الأمان مشيرة إلى أن 79ر1 مليون نازح يتلقون منها المساعدات.
وأوضحت أن هناك ما يقارب من 4ر1 مليون نازح يلجؤون إلى 155 منشأة تابعة لأونروا في جميع محافظات قطاع غزة وأن نحو 400 ألف آخرين قريبون من تلك المنشآت ويحصلون على المساعدات من الوكالة.
ووفقا للسلطات الصحية بغزة فإن حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان بلغت 21978 شهيدا و57697 مصابا. (النهاية)

و ا ب / ش م ع




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