رئيس البرلمان العربي يدعو إلى وقف التصعيد العسكري في السودان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 1 (كونا) -- دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الاثنين الفرقاء السودانيين كافة إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري لحقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على سيادة السودان وسلامة أراضيه.
وشدد العسومي في بيان بمناسبة ذكرى استقلال السودان الذي يوافق الأول من يناير على دعم البرلمان العربي ومساندته في الحفاظ على الأمن والاستقرار في السودان والعمل على الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الحالية.
وقال إن "هذه المناسبة العزيزة" تأتي في ظل مرحلة عصيبة وخطرة يمر بها السودان تتطلب تضافر الجهود العربية كافة "لوقف نزيف الدم السوداني وإنجاح العملية السياسية بما يضمن تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني" معربا عن أمله أن تعيد هذه المناسبة على السودان الأمن والسلام والاستقرار.
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين قوات الجيش وقوات (الدعم السريع) في الخرطوم ومدن أخرى سقط من جرائها الآلاف بين قتيل وجريح كما تسببت في فرار الملايين بينهم نحو مليون شخص لجؤوا إلى دول مجاورة. (النهاية)
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