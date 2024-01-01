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رئيس البرلمان العربي يدعو إلى وقف التصعيد العسكري في السودان

1/1/2024 2:31:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 1 (كونا) -- دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الاثنين الفرقاء السودانيين كافة إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري لحقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على سيادة السودان وسلامة أراضيه.
وشدد العسومي في بيان بمناسبة ذكرى استقلال السودان الذي يوافق الأول من يناير على دعم البرلمان العربي ومساندته في الحفاظ على الأمن والاستقرار في السودان والعمل على الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الحالية.
وقال إن "هذه المناسبة العزيزة" تأتي في ظل مرحلة عصيبة وخطرة يمر بها السودان تتطلب تضافر الجهود العربية كافة "لوقف نزيف الدم السوداني وإنجاح العملية السياسية بما يضمن تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني" معربا عن أمله أن تعيد هذه المناسبة على السودان الأمن والسلام والاستقرار.
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين قوات الجيش وقوات (الدعم السريع) في الخرطوم ومدن أخرى سقط من جرائها الآلاف بين قتيل وجريح كما تسببت في فرار الملايين بينهم نحو مليون شخص لجؤوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

م ف م / ف د س




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