إسطنبول تستقبل أكثر من 16 مليون سائح في 11 شهرا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 1 - 1 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين أن مدينة إسطنبول التركية استقبلت أكثر من 16 مليون سائح أجنبي خلال الأشهر ال11 الأولى من عام 2023.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول أن المدينة استقبلت 16 مليونا و51 ألفا و324 سائحا أجنبيا في الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين بزيادة نسبتها 9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وبينت أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسطنبول في الأشهر ال11 الأولى من عام 2022 بلغ 14 مليونا و714 ألفا و474 سائحا.
وأشارت إلى أن السياح الروس والألمان والإيرانيين والأمريكيين والسعوديين جاؤوا في مقدمة السياح الأجانب الذين زاروا (إسطنبول) في حين استقبلت المدينة سياحا أجانب من 195 دولة في أثناء الأشهر ال11 الأولى من 2023.
وتعد إيرادات السياحة أمرا بالغ الأهمية لتركيا حيث يركز الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته على الحد من عجز الحساب الجاري لمعالجة التضخم المرتفع. (النهاية)
ط ا / م ع ع
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