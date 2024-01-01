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إسطنبول تستقبل أكثر من 16 مليون سائح في 11 شهرا

1/1/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 1 - 1 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين أن مدينة إسطنبول التركية استقبلت أكثر من 16 مليون سائح أجنبي خلال الأشهر ال11 الأولى من عام 2023.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول أن المدينة استقبلت 16 مليونا و51 ألفا و324 سائحا أجنبيا في الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين بزيادة نسبتها 9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وبينت أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسطنبول في الأشهر ال11 الأولى من عام 2022 بلغ 14 مليونا و714 ألفا و474 سائحا.
وأشارت إلى أن السياح الروس والألمان والإيرانيين والأمريكيين والسعوديين جاؤوا في مقدمة السياح الأجانب الذين زاروا (إسطنبول) في حين استقبلت المدينة سياحا أجانب من 195 دولة في أثناء الأشهر ال11 الأولى من 2023.
وتعد إيرادات السياحة أمرا بالغ الأهمية لتركيا حيث يركز الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته على الحد من عجز الحساب الجاري لمعالجة التضخم المرتفع. (النهاية)

ط ا / م ع ع




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