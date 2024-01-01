اليابان.. انهيار منازل ومبان واندلاع نيران في أعقاب الزلزال

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 1 - 1 (كونا) -- قالت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء اليوم الاثنين إن الزلزال الذي ضرب محافظة (إيشيكاوا) وسط اليابان بقوة 6ر7 درجات على مقياس ريختر أدى إلى انهيار عدد من المنازل والمباني واندلاع النيران.
وذكرت (كيودو) نقلا عن الحكومة المركزية أن هناك ست حالات دفن فيها أشخاص أحياء بسبب انهيار المنازل في مدينة (واجيما) التابعة للمحافظة كما أبلغت بلديات عدة أخرى عن انهيار منازل لديها لافتة إلى اندلاع حريق واسع النطاق في المدينة عقب الزلزال.
من جهتها أعلنت السلطات المحلية أنه تم الإبلاغ عن عدد من الإصابات في مدينة (أوارا) بمحافظة (فوكوي) من بينها امرأتان تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وذلك بعد سقوطهما أو تعرضهما للإصابة بسبب تساقط الركام عليهما.
وأشارت (كيودو) إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 32500 منزل في (إيشيكاوا) في حين صدرت تعليمات لأكثر من 51 ألف شخص في خمس محافظات بإخلاء منازلهم وذلك ووفقا ل(وكالة إدارة الحرائق والكوارث).
أما وزارة الدفاع اليابانية فأعلنت أنه تم إجلاء نحو ألف من السكان وآخرين إلى قاعدة لقوات الدفاع الذاتي الجوية في (واجيما) مضيفة أن القوات قامت بتوزيع البطانيات والمياه والغذاء على الأشخاص.
ووفقا للحكومة المركزية فقد طلب حاكم (إيشيكاوا) هيروشي هاسي من قوات الدفاع الذاتي الجوية إرسال أفراد في مهمة إغاثية.
وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأرصاد الجوية أنه تم رصد موجات تسونامي أيضا في مقاطعتي (توياما) و(نيغاتا).
وقالت الحكومة اليابانية التي أنشأت مكتبا للاستجابة للطوارئ في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو إنه لم يتم الابلاغ عن أي خلل في المحطات النووية في البلاد بعد الزلزال.
من جانبه دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا السكان الذين يعيشون في المناطق المنكوبة التي صدر تحذير من حدوث (تسونامي) فيها إلى "إخلاء المنطقة على الفور".
وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي إن "الحكومة ستنقل بدقة معلومات الإخلاء وستقيم بشكل سريع الوضع الفعلي للأضرار كما ستعمل جنبا إلى جنب مع الحكومات المحلية لحماية حياة الأشخاص". (النهاية) ا ب خ
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