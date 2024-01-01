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اليابان.. انهيار منازل ومبان واندلاع نيران في أعقاب الزلزال

1/1/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 1 - 1 (كونا) -- قالت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء اليوم الاثنين إن الزلزال الذي ضرب محافظة (إيشيكاوا) وسط اليابان بقوة 6ر7 درجات على مقياس ريختر أدى إلى انهيار عدد من المنازل والمباني واندلاع النيران.
وذكرت (كيودو) نقلا عن الحكومة المركزية أن هناك ست حالات دفن فيها أشخاص أحياء بسبب انهيار المنازل في مدينة (واجيما) التابعة للمحافظة كما أبلغت بلديات عدة أخرى عن انهيار منازل لديها لافتة إلى اندلاع حريق واسع النطاق في المدينة عقب الزلزال.
من جهتها أعلنت السلطات المحلية أنه تم الإبلاغ عن عدد من الإصابات في مدينة (أوارا) بمحافظة (فوكوي) من بينها امرأتان تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وذلك بعد سقوطهما أو تعرضهما للإصابة بسبب تساقط الركام عليهما.
وأشارت (كيودو) إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 32500 منزل في (إيشيكاوا) في حين صدرت تعليمات لأكثر من 51 ألف شخص في خمس محافظات بإخلاء منازلهم وذلك ووفقا ل(وكالة إدارة الحرائق والكوارث).
أما وزارة الدفاع اليابانية فأعلنت أنه تم إجلاء نحو ألف من السكان وآخرين إلى قاعدة لقوات الدفاع الذاتي الجوية في (واجيما) مضيفة أن القوات قامت بتوزيع البطانيات والمياه والغذاء على الأشخاص.
ووفقا للحكومة المركزية فقد طلب حاكم (إيشيكاوا) هيروشي هاسي من قوات الدفاع الذاتي الجوية إرسال أفراد في مهمة إغاثية.
وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأرصاد الجوية أنه تم رصد موجات تسونامي أيضا في مقاطعتي (توياما) و(نيغاتا).
وقالت الحكومة اليابانية التي أنشأت مكتبا للاستجابة للطوارئ في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو إنه لم يتم الابلاغ عن أي خلل في المحطات النووية في البلاد بعد الزلزال.
من جانبه دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا السكان الذين يعيشون في المناطق المنكوبة التي صدر تحذير من حدوث (تسونامي) فيها إلى "إخلاء المنطقة على الفور".
وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي إن "الحكومة ستنقل بدقة معلومات الإخلاء وستقيم بشكل سريع الوضع الفعلي للأضرار كما ستعمل جنبا إلى جنب مع الحكومات المحلية لحماية حياة الأشخاص". (النهاية) ا ب خ

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