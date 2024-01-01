دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع اليابان جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد وألحق أضرارا ببعض المناطق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف دولة الكويت مع اليابان حكومة وشعبا جراء الزلزال الذي ضرب وسط اليابان صباح اليوم الاثنين وتسبب في إلحاق الضرر لعدد من المناطق.
وأكدت (الخارجية) في بيان صحفي على سلامة المواطنين المتواجدين في اليابان إثر وقوع الزلزال وحتى ساعة نشر البيان وعلى ضوء تحذيرات السلطات اليابانية من موجات محتملة لفيضانات (تسونامي) قد تضرب البلاد في الفترة المقبلة.
وأهابت بالمواطنين المتواجدين في اليابان بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع الارشادات الصادرة من السلطات المحلية والتواصل مع سفارة دولة الكويت في طوكيو عند الحاجة على الأرقام التالية:
هاتف الطوارئ:
- (819088849650 +)
هاتف السفارة:
- (80334550361 +). (النهاية)
ن م ع / ا ع ب
MENAFN01012024000071011013ID1107674470
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.