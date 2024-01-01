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دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع اليابان جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد وألحق أضرارا ببعض المناطق

1/1/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 1 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف دولة الكويت مع اليابان حكومة وشعبا جراء الزلزال الذي ضرب وسط اليابان صباح اليوم الاثنين وتسبب في إلحاق الضرر لعدد من المناطق.
وأكدت (الخارجية) في بيان صحفي على سلامة المواطنين المتواجدين في اليابان إثر وقوع الزلزال وحتى ساعة نشر البيان وعلى ضوء تحذيرات السلطات اليابانية من موجات محتملة لفيضانات (تسونامي) قد تضرب البلاد في الفترة المقبلة.
وأهابت بالمواطنين المتواجدين في اليابان بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع الارشادات الصادرة من السلطات المحلية والتواصل مع سفارة دولة الكويت في طوكيو عند الحاجة على الأرقام التالية:
هاتف الطوارئ:

- (819088849650 +)

هاتف السفارة:

- (80334550361 +). (النهاية)

ن م ع / ا ع ب




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