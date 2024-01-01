الاحتلال يستهدف مستشفى جنوبي لبنان ويقصف القرى المتاخمة للخط الأزرق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 1 - 1 (كونا) -- تواصلت العمليات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان مع بداية العام الميلادي الجديد حيث أغارت طائراته ومسيراته على عدد من مناطق الجنوب اللبناني وقصفت مدفعيته حرم مستشفى (ميس الجبل) والقرى المتاخمة للخط الأزرق.
وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية إن مقاتلات حربية ومسيرات تابعة لجيش الاحتلال نفذت اليوم الاثنين غارات عنيفة على بلدة (كفركلا) وأغارت على بلدة (اللبونة) وعلى المنطقة الواقعة بين بلدتي (الناقورة) و(علما الشعب) وعلى أطراف بلدتي (حولا) و(مركبا).
كما استهدفت طائرات جيش الاحتلال بسلسلة غارات أطراف بلدة (الناقورة) والمنطقة الواقعة بين بلدة (مارون الراس) ومدينة (بنت جبيل).
وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال رفع منطادا تجسسيا فوق (تلة الغضاين) قبالة بلدتي (الضهيرة) و(علما الشعب).
وذكرت الوكالة أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف بلدة (مارون الراس) وأطراف بلدة (طيرحرفا) واستهدفت إحدى القذائف حرم مستشفى (ميس الجبل) الحكومي وأصيب قسم الطوارئ بالشظايا من دون وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي والتمريضي المناوب.
كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة (الجبين) وأطراف بلدات (مروحين) و(الضهيرة) و(عيتا الشعب) و(شحين) و(طيرحرفا).
ونقلت الوكالة الوطنية بيانا أصدرته "المقاومة" في لبنان قالت فيه إن عناصرها استهدفوا موقع (حدب البستان) وتموضعا لجنود الاحتلال في محيط (ثكنة يعرا) بالأسلحة "المناسبة" وحققوا فيها "إصابات مباشرة".
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية اللبنانية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
ك ب ش / م ع ع
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