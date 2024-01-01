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الاحتلال يستهدف مستشفى جنوبي لبنان ويقصف القرى المتاخمة للخط الأزرق

1/1/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 1 - 1 (كونا) -- تواصلت العمليات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان مع بداية العام الميلادي الجديد حيث أغارت طائراته ومسيراته على عدد من مناطق الجنوب اللبناني وقصفت مدفعيته حرم مستشفى (ميس الجبل) والقرى المتاخمة للخط الأزرق.
وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية إن مقاتلات حربية ومسيرات تابعة لجيش الاحتلال نفذت اليوم الاثنين غارات عنيفة على بلدة (كفركلا) وأغارت على بلدة (اللبونة) وعلى المنطقة الواقعة بين بلدتي (الناقورة) و(علما الشعب) وعلى أطراف بلدتي (حولا) و(مركبا).
كما استهدفت طائرات جيش الاحتلال بسلسلة غارات أطراف بلدة (الناقورة) والمنطقة الواقعة بين بلدة (مارون الراس) ومدينة (بنت جبيل).
وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال رفع منطادا تجسسيا فوق (تلة الغضاين) قبالة بلدتي (الضهيرة) و(علما الشعب).
وذكرت الوكالة أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف بلدة (مارون الراس) وأطراف بلدة (طيرحرفا) واستهدفت إحدى القذائف حرم مستشفى (ميس الجبل) الحكومي وأصيب قسم الطوارئ بالشظايا من دون وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي والتمريضي المناوب.
كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة (الجبين) وأطراف بلدات (مروحين) و(الضهيرة) و(عيتا الشعب) و(شحين) و(طيرحرفا).
ونقلت الوكالة الوطنية بيانا أصدرته "المقاومة" في لبنان قالت فيه إن عناصرها استهدفوا موقع (حدب البستان) وتموضعا لجنود الاحتلال في محيط (ثكنة يعرا) بالأسلحة "المناسبة" وحققوا فيها "إصابات مباشرة".
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية اللبنانية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / م ع ع




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