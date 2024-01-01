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الهند وباكستان تتبادلان قوائم بالمنشآت النووية والمحتجزين

1/1/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 1 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية اليوم الاثنين تبادل قوائم المنشآت والمرافق النووية مع باكستان بموجب اتفاق معمول به منذ عقود بين البلدين يلزم الطرفين بالامتناع عن مهاجمة المنشآت النووية لدى الآخر.
وقالت الوزارة في بيان إن نيودلهي وإسلام آباد تبادلتا قوائم المنشآت النووية والمرافق المتعلقة التي يشملها الاتفاق بين الهند وباكستان من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتنص الاتفاقية التي وقعها الطرفان في 31 ديسمبر 1988 ودخلت حيز التنفيذ في 27 يناير 1991 أن تقوم القوتان النوويتان بإبلاغ بعضهما البعض بالمنشآت والمرافق النووية التي يشملها الاتفاق في الأول من يناير من كل عام.
كما تبادل البلدان قوائم مواطني بعضهما البعض المحتجزين في السجون وقدمت الهند قوائم بأسماء 337 سجينا مدنيا و81 صيادا محتجزين لديها وهم باكستانيون أو يعتقد أنهم باكستانيون.
في المقابل قدمت باكستان قوائم تضم 47 سجينا مدنيا و184 صيادا هنديا محتجزين لديها بموجب أحكام اتفاقية الوصول القنصلي لعام 2008 التي يتم بموجبها تبادل هذه القوائم في الأول من يناير والأول من يوليو كل عام. (النهاية)

ا ت ك / ر س




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