الهند وباكستان تتبادلان قوائم بالمنشآت النووية والمحتجزين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 1 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية اليوم الاثنين تبادل قوائم المنشآت والمرافق النووية مع باكستان بموجب اتفاق معمول به منذ عقود بين البلدين يلزم الطرفين بالامتناع عن مهاجمة المنشآت النووية لدى الآخر.
وقالت الوزارة في بيان إن نيودلهي وإسلام آباد تبادلتا قوائم المنشآت النووية والمرافق المتعلقة التي يشملها الاتفاق بين الهند وباكستان من خلال القنوات الدبلوماسية.
وتنص الاتفاقية التي وقعها الطرفان في 31 ديسمبر 1988 ودخلت حيز التنفيذ في 27 يناير 1991 أن تقوم القوتان النوويتان بإبلاغ بعضهما البعض بالمنشآت والمرافق النووية التي يشملها الاتفاق في الأول من يناير من كل عام.
كما تبادل البلدان قوائم مواطني بعضهما البعض المحتجزين في السجون وقدمت الهند قوائم بأسماء 337 سجينا مدنيا و81 صيادا محتجزين لديها وهم باكستانيون أو يعتقد أنهم باكستانيون.
في المقابل قدمت باكستان قوائم تضم 47 سجينا مدنيا و184 صيادا هنديا محتجزين لديها بموجب أحكام اتفاقية الوصول القنصلي لعام 2008 التي يتم بموجبها تبادل هذه القوائم في الأول من يناير والأول من يوليو كل عام. (النهاية)
ا ت ك / ر س
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