المنتخب الكويتي يخرج من ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة بعد خسارته امام ليبيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 1 (كونا) -- خرج المنتخب الكويتي لكرة السلة من المنافسة على لقب البطولة العربية ال25 لكرة السلة وذلك بعد خسارته في المباراة ربع النهائية أمام نظيره الليبي بنتيجة (76 - 89).
وشهد اليوم الاثنين مباراتين أخريين من الدور ربع النهائي الأولى بين منتخبي الجزائر والامارات وانتهت بتأهل الاخير للدور نصف النهائي بنتيجة (79 - 73) والثانية بين تونس والصومال وانتهت بتأهل الاول لنصف النهائي بنتيجة (95 - 74).
وتقام حاليا المباراة الرابعة والاخيرة من هذا الدور بين منتخبي مصر المضيف وموريتانيا. (النهاية)
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