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المنتخب الكويتي يخرج من ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة بعد خسارته امام ليبيا

1/1/2024 2:30:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 1 (كونا) -- خرج المنتخب الكويتي لكرة السلة من المنافسة على لقب البطولة العربية ال25 لكرة السلة وذلك بعد خسارته في المباراة ربع النهائية أمام نظيره الليبي بنتيجة (76 - 89).
وشهد اليوم الاثنين مباراتين أخريين من الدور ربع النهائي الأولى بين منتخبي الجزائر والامارات وانتهت بتأهل الاخير للدور نصف النهائي بنتيجة (79 - 73) والثانية بين تونس والصومال وانتهت بتأهل الاول لنصف النهائي بنتيجة (95 - 74).
وتقام حاليا المباراة الرابعة والاخيرة من هذا الدور بين منتخبي مصر المضيف وموريتانيا. (النهاية)

ع ف ف / ر ج



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