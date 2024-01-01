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الكونغو: لجنة الانتخابات تعلن فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثانية

1/1/2024 2:30:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 1 - 1 (كونا) -- أعلنت لجنة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الاثنين فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 20 ديسمبر الماضي وذلك بعد حصوله على نسبة 34ر73 بالمئة من الأصوات.
وقالت لجنة الانتخابات في بيان ان الحاكم السابق لولاية (كاتانغا) بالجنوب الشرقي للبلاد مويس كاتومبي حل بالمركز الثاني بعد حصوله على نسبة 08ر18 بالمئة فيما جاء مارتن فايولو الذي كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية عام 2018 ثالثا بنسبة 33ر5 بالمئة ثم رئيس الوزراء الأسبق أدولف موزيتو بنسبة 12ر1 بالمئة من اجمالي الأصوات.
وفيما يتعلق بالمرشحين العشرين الآخرين ومن بينهم دنيس موكويغي الحائز على جائزة نوبل للسلام فلم يحصلوا سوى على 1 بالمئة وفق النتائج المنتظر أن تعلن عنها المحكمة الدستورية بطريقة رسمية في العاشر من شهر يناير الجاري.
وأعلن تسعة مرشحين من المعارضة في بيان مشترك أمس الأحد رفضهم بشكل قاطع لنتائج الانتخابات التي وصفوها ب"الصورية" داعين الشعب الكونغولي إلى التظاهر بشكل حاشد والنزول إلى الشارع.
وبحسب بعثة مراقبة الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية للانتخابات الكونغولية فإن أحد المرشحين في إشارة للرئيس الفائز "برز بشكل ملحوظ عن الآخرين حيث حصل وحده على أكثر من نصف الأصوات" مضيفة أنها "وثقت حالات عديدة من المخالفات التي من المحتمل أن تؤثر على نزاهة نتائج الاقتراع في مناطق معينة".
ويثير رفض المعارضة للنتائج مخاوف من وقوع توترات في بلد معروف بتاريخه السياسي المضطرب مع العلم أنه سبق أن منعت السلطات الأربعاء الماضي أول تجمع احتجاجي معارض مناهض للانتخابات. (النهاية)

م ر / ر س



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