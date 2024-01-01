الكونغو: لجنة الانتخابات تعلن فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثانية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 1 - 1 (كونا) -- أعلنت لجنة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الاثنين فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 20 ديسمبر الماضي وذلك بعد حصوله على نسبة 34ر73 بالمئة من الأصوات.
وقالت لجنة الانتخابات في بيان ان الحاكم السابق لولاية (كاتانغا) بالجنوب الشرقي للبلاد مويس كاتومبي حل بالمركز الثاني بعد حصوله على نسبة 08ر18 بالمئة فيما جاء مارتن فايولو الذي كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية عام 2018 ثالثا بنسبة 33ر5 بالمئة ثم رئيس الوزراء الأسبق أدولف موزيتو بنسبة 12ر1 بالمئة من اجمالي الأصوات.
وفيما يتعلق بالمرشحين العشرين الآخرين ومن بينهم دنيس موكويغي الحائز على جائزة نوبل للسلام فلم يحصلوا سوى على 1 بالمئة وفق النتائج المنتظر أن تعلن عنها المحكمة الدستورية بطريقة رسمية في العاشر من شهر يناير الجاري.
وأعلن تسعة مرشحين من المعارضة في بيان مشترك أمس الأحد رفضهم بشكل قاطع لنتائج الانتخابات التي وصفوها ب"الصورية" داعين الشعب الكونغولي إلى التظاهر بشكل حاشد والنزول إلى الشارع.
وبحسب بعثة مراقبة الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية للانتخابات الكونغولية فإن أحد المرشحين في إشارة للرئيس الفائز "برز بشكل ملحوظ عن الآخرين حيث حصل وحده على أكثر من نصف الأصوات" مضيفة أنها "وثقت حالات عديدة من المخالفات التي من المحتمل أن تؤثر على نزاهة نتائج الاقتراع في مناطق معينة".
ويثير رفض المعارضة للنتائج مخاوف من وقوع توترات في بلد معروف بتاريخه السياسي المضطرب مع العلم أنه سبق أن منعت السلطات الأربعاء الماضي أول تجمع احتجاجي معارض مناهض للانتخابات. (النهاية)
م ر / ر س
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