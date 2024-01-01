جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط باشتباكات شمالي غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط باشتباكات شمالي غزة
التاريخ
1/1/2024 2:30:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الثاني(بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ضابط إضافي، وإصابة 4 جنود آخرين، أحدهم ضابط، باشتباكات قطاع غزة.
وأُصيب الجنود الأربعة بجراح خطيرة اثر اشتباكات جرت مع المقاومة الفلسطينية ، في شماليّ وجنوبي قطاع غزة.
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 507 .
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
01/01/2024 20:42:36
MENAFN01012024000117011021ID1107674463
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