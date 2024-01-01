جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط باشتباكات شمالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني(بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ضابط إضافي، وإصابة 4 جنود آخرين، أحدهم ضابط، باشتباكات قطاع غزة.

وأُصيب الجنود الأربعة بجراح خطيرة اثر اشتباكات جرت مع المقاومة الفلسطينية ، في شماليّ وجنوبي قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 507 .

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

01/01/2024 20:42:36