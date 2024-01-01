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جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط باشتباكات شمالي غزة

1/1/2024 2:30:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني(بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ضابط إضافي، وإصابة 4 جنود آخرين، أحدهم ضابط، باشتباكات قطاع غزة.
وأُصيب الجنود الأربعة بجراح خطيرة اثر اشتباكات جرت مع المقاومة الفلسطينية ، في شماليّ وجنوبي قطاع غزة.
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 507 .
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
01/01/2024 20:42:36

MENAFN01012024000117011021ID1107674463

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