الدفاع المدني ينقذ شخصًا سقط عن منحدر في الرمثا
التاريخ
1/1/2024 2:30:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الثاني (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّه ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بسقوط شخص عن منحدر داخل أحد الاودية بطول 150 متراً بمنطقة الشجرة التابعة للواء الرمثا.
وأضاف الناطق الإعلامي، أن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني والشرطة في المحافظة تحركت على الفور لموقع الحادث، وعملت على إنقاذه من أسفل الوادي باستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث، وتم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
--(بترا)
ل م/م د/ح أ
01/01/2024 20:38:37
MENAFN01012024000117011021ID1107674462
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