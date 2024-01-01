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الدفاع المدني ينقذ شخصًا سقط عن منحدر في الرمثا

1/1/2024 2:30:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّه ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بسقوط شخص عن منحدر داخل أحد الاودية بطول 150 متراً بمنطقة الشجرة التابعة للواء الرمثا.
وأضاف الناطق الإعلامي، أن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني والشرطة في المحافظة تحركت على الفور لموقع الحادث، وعملت على إنقاذه من أسفل الوادي باستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث، وتم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
--(بترا)
ل م/م د/ح أ
01/01/2024 20:38:37

MENAFN01012024000117011021ID1107674462

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