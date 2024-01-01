بريطانيا تمنع الطلبة الأجانب من اصطحاب عائلاتهم

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن الأول من كانون الثاني(بترا)- قال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، إن "الممارسات غير المعقولة" للطلبة الأجانب الذين يحضرون أسرهم إلى المملكة المتحدة، ستنتهي مع دخول القيود الجديدة المفروضة على مسارات التأشيرات حيز التنفيذ، اليوم الاثنين.

وأضاف كليفرلي أن الإجراءات الجديدة التي ستؤثر على جميع الطلاب باستثناء من يلتحقون بدورات بحثية للدراسات العليا ومن لديهم منح دراسية بتمويل حكومي، ستخفض أعداد المهاجرين بعشرات الآلاف، وفقاً لتعبيره.

من جهته، كتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على حسابه في منصة (إكس)، أنه "اعتباراً من اليوم الاثنين، لن يتمكن معظم طلبة الجامعات من إحضار أفراد أسرهم إلى المملكة المتحدة".

--(بترا)

رش/م د/ح أ

01/01/2024 20:28:12