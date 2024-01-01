استشهاد 15 فلسطينياً بقصف إسرائيلي لمنزل وسط قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني (بترا)- استشهد 15 مواطناً فلسطينياً وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلًا في دير البلح، وسط قطاع غزة

كما استشهد عدد من المواطنين واصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا في مخيم 2 جنوبي النصيرات وسط قطاع غزة.

--(بترا)

أ ش/م د/ح أ

01/01/2024 20:07:13