إطلاق النسخة التجريبية لموقع مركز إيداع الأوراق المالية الإلكتروني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني (بترا)- يطلق مركز إيداع الأوراق المالية، غدا الثلاثاء، موقعه الإلكتروني الجديد بنسخته التجريبية، وذلك في إطار التطور المستمر والسعي الدائم لتحسين تجربة المستخدمين وتلبية احتياجات الباحثين والمستثمرين.

وبحسب بيان صحفي للمركز ،اليوم الاثنين، يتسم الموقع الجديد بمجموعة من المميزات التي تجعله واحدًا من الوجهات الرائدة للمستخدمين الباحثين عن المعلومات المالية والاستثمارية.

ويشمل ذلك تصميمًا سهلًا وعصريًا، ومحتوىً شاملًا ومتنوعً يهم مختلف الشرائح، من المستثمرين الأفراد، والشركات، والجهات الحكومية والباحثين.

ويوفر الموقع تجربة تفاعلية للمستخدمين، بالإضافة إلى تطوير البنية الفنية للموقع بحيث تواكب أحدث المعايير العالمية في مجال المواقع الإلكترونية، وذلك تأكيداً على حرص المركز على مواصلة العمل على التطوير والتحسين والإبداع المستمر.

ويدعو مركز إيداع الأوراق المالية جميع الأعضاء والمهتمين بسوق المال الأردني إلى زيارة الموقع الإلكتروني الجديد، والاطلاع عليه والاستفادة من المعلومات والخدمات التي يقدمها وتزويد المركز بأية ملاحظات، ويمكن زيارة الموقع على الرابط التالي: () .

--(بترا)

و ر/م د/ح أ

01/01/2024 19:11:16