لبنان: مقتل ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية على بلدة لبنانية حدودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت الأول من كانون الثاني (بترا)- قتل ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية، استهدفت بعد ظهر اليوم بلدة كفركلا اللبنانية الحدودية.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، "إن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على بلدة كفركلا أدت إحداها إلى مقتل ثلاثة أشخاص، فيما تستمر عمليات رفع الأنقاض من أحد المنازل المستهدفة".
ولفت إلى "أن القصف المدفعي الإسرائيلي، استهدف، أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب وشحين اللبنانية الحدودية".
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي قصف حرم مستشفى ميس الجبل الحكومي بالقذائف المدفعية؛ مما أدى لأضرار كبيرة في قسم الطوارئ من دون وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي والتمريضي المناوب".
--(بترا)
ف ج/م د/ح أ
01/01/2024 18:51:02
MENAFN01012024000117011021ID1107674457
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.