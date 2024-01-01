لبنان: مقتل ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية على بلدة لبنانية حدودية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت الأول من كانون الثاني (بترا)- قتل ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية، استهدفت بعد ظهر اليوم بلدة كفركلا اللبنانية الحدودية.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، "إن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على بلدة كفركلا أدت إحداها إلى مقتل ثلاثة أشخاص، فيما تستمر عمليات رفع الأنقاض من أحد المنازل المستهدفة".

ولفت إلى "أن القصف المدفعي الإسرائيلي، استهدف، أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب وشحين اللبنانية الحدودية".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي قصف حرم مستشفى ميس الجبل الحكومي بالقذائف المدفعية؛ مما أدى لأضرار كبيرة في قسم الطوارئ من دون وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي والتمريضي المناوب".

--(بترا)

ف ج/م د/ح أ

01/01/2024 18:51:02