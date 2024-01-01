المركز الكاثوليكي يسلم رسالة للبابا فرنسيس في يوم السلام العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني (بترا)- سلم المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام رسالة للبابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالميّ السابع والخمسين للسلام، الذي يصادف اليوم الأوّل من العام الجديد.

وأكد مدير المركز الأب رفعت بدر، خلال تسليم الرسالة التي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي والسلام"، حرص البابا فرنسيس على أهمية التقدم العلمي والتطور التكنولوجي، في تحسين حياة المجتمع الإنساني، وتغيير العالم نحو الأفضل.

وقال إن الإنجازات المهولة والتطورات المتسارعة، وضعت البشرية أمام مجموعة واسعة من الإمكانيات، منها ما هو خطر على حياتها وبقائها وأمنها، مبينًا أن البابا في كل خطاباته يدعو إلى التوقف والتأمل بأثر التكنولوجيات الرقميّة الجديدة على حياة الأفراد والمجتمع والاستقرار الدولي والسلام بين الشعوب.

وأشار الأب بدر، بحسب بيان للمركز الكاثوليكي اليوم الاثنين، إلى رسالة البابا فرنسيس لهذا العام التي أكد فيها أن التطورات التكنولوجية، ومن بينها أشكال الذكاء الاصطناعي، التي لا تؤدي إلى تحسين نوعية حياة البشرية، لا يمكن اعتبارها تطورا حقيقيا لخدمة الإنسان، داعيا الى أهمية إدارتها بطريقة تصون حقوق الإنسان الأساسيّة وتحترم المؤسّسات والقوانين، بما يعزز التنمية البشرية المتكاملة.

وقال إن البابا شدد في الرسالة على ضرورة أن يكون التوسّع التكنولوجي مصحوبًا بمسؤولية توظيفها واستخدامها، مشيرا في هذا الإطار إلى دور المدارس والجامعات بمساعدة الطلاب والمختصّين لتبني الجوانب الاجتماعيّة والأخلاقيّة لتطوير واستخدام التكنولوجيا لتحقيق السلام والخير العام للإنسان والمجتمع، بعيدا عن الانانية والمصلحة الشخصيّة والجشع في تحقيق في الربح، وصولا الى الوقوع في أشكال من عدم المساواة الاجتماعيّة، وانعكاسات ذلك على العمّال وكرامتهم وأمنهم الوظيفي وأجورهم العادلة.

وكان البابا فرنسيس أشار إلى قضية أخلاقيّة خطيرة، وهي استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب، مؤكدا ان أنظمة الأسلحة الآليّة لا يمكن أن تكون مسؤولة أخلاقيًّا، وأن الإنسان وحده قادر على التعامل معها وتقدير المسؤولية الاخلاقية حين استخدامها.

كما شدد البابا في الرسالة، على أن العالم لا يحتاج إلى تقنيات جديدة تساهم في التطوير غير العادل لسوق الأسلحة وتجارتها، غير أنه بحاجة إلى السلام واستدامته، داعيا المجتمع الدولي لتبني معاهدة ملزمة وتنظم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، تشجّع وتحفّز الأساليب الإبداعيّة وتسهّل المبادرات الشخصيّة والجماعيّة النبيلة.

وأعرب المركز عن تمنياته في العام الجديد، بتحقيق الأمن والسلام في عموم فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية الشرعية على التراب الفلسطيني، وانتهاء الحرب الاسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم.

كما أعرب عن أمنياته بأن يحفظ الله الأردن وقيادته وشعبه، مشيدًا أيضا بدور الأجهزة الامنية في حفظ أمن واستقرار الأردن، وما يقوم به سلاح الجو الملكي الأردني من دور إنساني تجاه الأهل في غزة.

--(بترا)

م خ/م د/ح أ

01/01/2024 17:39:01