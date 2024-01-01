وزير الدفاع البريطاني: مستعدون لاتخاذ إجراءات بشأن هجمات الحوثيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن الأول من كانون الثاني (بترا)- حذر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، من أن المملكة المتحدة لن تتردد باتخاذ "إجراءات مباشرة" بشأن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر.
وكتب شابس في صحيفة الديلي تلغراف البريطانية، اليوم الاثنين، "نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات مباشرة ولن نتردد في اتخاذ إجراءات إضافية لردع التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر".
وأضاف "لا ينبغي أن يكون لدى الحوثيين أي سوء فهم: نحن ملتزمون بمحاسبة الأطراف المسؤولة عن هجمات وعمليات مصادرة غير القانونية".
ووصف الوزير البريطاني، الوضع في المنطقة بأنه "اختبار للمجتمع الدولي وخاصة فيما يتعلق بالممرات المائية المتنازع عليها في أماكن أخرى من العالم".
--(بترا)
رش/م د/ح أ
01/01/2024 17:24:30
MENAFN01012024000117011021ID1107674455
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