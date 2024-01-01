Tuesday, 02 January 2024 12:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الدفاع البريطاني: مستعدون لاتخاذ إجراءات بشأن هجمات الحوثيين

1/1/2024 2:30:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن الأول من كانون الثاني (بترا)- حذر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، من أن المملكة المتحدة لن تتردد باتخاذ "إجراءات مباشرة" بشأن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر.
وكتب شابس في صحيفة الديلي تلغراف البريطانية، اليوم الاثنين، "نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات مباشرة ولن نتردد في اتخاذ إجراءات إضافية لردع التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر".
وأضاف "لا ينبغي أن يكون لدى الحوثيين أي سوء فهم: نحن ملتزمون بمحاسبة الأطراف المسؤولة عن هجمات وعمليات مصادرة غير القانونية".
ووصف الوزير البريطاني، الوضع في المنطقة بأنه "اختبار للمجتمع الدولي وخاصة فيما يتعلق بالممرات المائية المتنازع عليها في أماكن أخرى من العالم".
--(بترا)
رش/م د/ح أ
01/01/2024 17:24:30

MENAFN01012024000117011021ID1107674455

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث