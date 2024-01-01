وزير الدفاع البريطاني: مستعدون لاتخاذ إجراءات بشأن هجمات الحوثيين

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن الأول من كانون الثاني (بترا)- حذر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، من أن المملكة المتحدة لن تتردد باتخاذ "إجراءات مباشرة" بشأن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر.

وكتب شابس في صحيفة الديلي تلغراف البريطانية، اليوم الاثنين، "نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات مباشرة ولن نتردد في اتخاذ إجراءات إضافية لردع التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وأضاف "لا ينبغي أن يكون لدى الحوثيين أي سوء فهم: نحن ملتزمون بمحاسبة الأطراف المسؤولة عن هجمات وعمليات مصادرة غير القانونية".

ووصف الوزير البريطاني، الوضع في المنطقة بأنه "اختبار للمجتمع الدولي وخاصة فيما يتعلق بالممرات المائية المتنازع عليها في أماكن أخرى من العالم".

--(بترا)

رش/م د/ح أ

01/01/2024 17:24:30