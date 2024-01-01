غارات إسرائيلية وقصف على جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت الأول من كانون الثاني(بترا)- استمر التوتر اليوم في جنوب لبنان في أول أيام السنة الجديدة، حيث شهدت المنطقة الحدودية عدة غارات وقصف اسرائيلي.

وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، بأن مسيّرة إسرائيلية أغارت على عدد من منازل بلدة كفركلا الحدودية، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على اللبونة الواقعة بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب ، وأطلق صواريخ عدة باتجاه الأحراج. كما قصف بلدتي طيرحرفا ومارون الراس.

وأضاف"أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلق فوق بلدات القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب وصولا إلى مدينة الهرمل في البقاع اللبناني".

ولفت إلى"أن الجيش الإسرائيلي رفع منطاداً تجسسياً قبالة موقع للجيش اللبناني بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب".

وأعلن حزب الله في بيان" أنه استهدف موقع ‏حدب البستان الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابته إصابة مباشرة".

--(بترا)

ف ج/م د/ح أ

01/01/2024 17:23:32