غارات إسرائيلية وقصف على جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت الأول من كانون الثاني(بترا)- استمر التوتر اليوم في جنوب لبنان في أول أيام السنة الجديدة، حيث شهدت المنطقة الحدودية عدة غارات وقصف اسرائيلي.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، بأن مسيّرة إسرائيلية أغارت على عدد من منازل بلدة كفركلا الحدودية، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على اللبونة الواقعة بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب ، وأطلق صواريخ عدة باتجاه الأحراج. كما قصف بلدتي طيرحرفا ومارون الراس.
وأضاف"أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلق فوق بلدات القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب وصولا إلى مدينة الهرمل في البقاع اللبناني".
ولفت إلى"أن الجيش الإسرائيلي رفع منطاداً تجسسياً قبالة موقع للجيش اللبناني بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب".
وأعلن حزب الله في بيان" أنه استهدف موقع حدب البستان الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابته إصابة مباشرة".
--(بترا)
ف ج/م د/ح أ
01/01/2024 17:23:32
MENAFN01012024000117011021ID1107674454
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