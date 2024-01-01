صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى نحو 22 ألف شهيد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الثاني(بترا)-ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 21 ألفاً و978 شهيداً، فيما بلغت حصيلة الجرحى 56 ألفاً و697 جريحاً في العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في بيان صحفي، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 156 شهيداً بالإضافة إلى 246 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأشار إلى استشهاد 326 من الكوادر الصحية وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة، لافتاً أن الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة.
وأكد أن الاحتلال مستمر في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية، وأنهم يعملون من أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة.
وحذر القدرة من أن 1.9 مليون نازح معرضون للمجاعة والأوبئة، مشيرا أن 50 ألف سيدة حامل في مراكز النزوح يواجهن سوء التغذية ومضاعفات صحية لعدم توفر الأساسيات.
وأشار إلى ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الحاجة الهائلة. وطالب المؤسسات الأممية بالعمل على حماية المنظومة الصحية وأطقمها.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
01/01/2024 17:21:37
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