صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى نحو 22 ألف شهيد

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الثاني(بترا)-ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 21 ألفاً و978 شهيداً، فيما بلغت حصيلة الجرحى 56 ألفاً و697 جريحاً في العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في بيان صحفي، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 156 شهيداً بالإضافة إلى 246 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار إلى استشهاد 326 من الكوادر الصحية وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة، لافتاً أن الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة.

وأكد أن الاحتلال مستمر في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية، وأنهم يعملون من أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة.

وحذر القدرة من أن 1.9 مليون نازح معرضون للمجاعة والأوبئة، مشيرا أن 50 ألف سيدة حامل في مراكز النزوح يواجهن سوء التغذية ومضاعفات صحية لعدم توفر الأساسيات.

وأشار إلى ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الحاجة الهائلة. وطالب المؤسسات الأممية بالعمل على حماية المنظومة الصحية وأطقمها.

--(بترا)

أ ش/م د/ح أ

01/01/2024 17:21:37