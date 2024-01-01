الخارجية تؤكد عدم وجود إصابات بين الأردنيين جراء زلزال اليابان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان الأول من كانون الثاني(بترا)- تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال السفارة الأردنية في طوكيو، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اليابان، جراء الزلزال الذي ضرب محافظة إيشيكاوا وسط اليابان صباح اليوم، وإصدار السلطات اليابانية تحذيراً لاحتمال حدوث تسونامي في المحافظات الواقعة على طول ساحل بحر اليابان.

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة، عدم وجود إصابات بين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اليابان جراء الزلازل، داعياً الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اليابان إلى ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق، والامتثال إلى التحذيرات التي تصدرها السلطات المحلية بهذا الخصوص.

وأوضح السفير القضاة أن السفارة الأردنية في طوكيو قامت بالتواصل مع ثلاثة مواطنين أردنيين مسجلين على قوائم السفارة ومقيمين في تلك المنطقة والاطمئنان عليهم، وطُلب منهم التواصل مع السفارة في حال وقوع أي طارئ لا قدر الله.

كما دعا السفير القضاة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في اليابان للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية، ومع السفارة الأردنية في طوكيو، لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 00962799562903 00962799562471

00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني:

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أو على رقم هاتف طوارىء السفارة في طوكيو:

00817044684184

--(بترا)

ص خ/م د/ح أ

01/01/2024 17:31:07