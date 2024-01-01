المعايطة: الملك من يأمر بإجراء الانتخابات والهيئة المستقلة تحدد موعدها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني (بترا)- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، هو الذي يأمر بإجراء الانتخابات، ونحن نحدد موعدها، وإن الموعد الدستوري للانتخابات النيابية المقبلة هو قبل شهر تشرين الثاني.

وأكد أن الهيئة بدأت الاستعدادات كاملة، وأنجزت الكثير من القضايا المتعلقة بعملية المسح الميداني لمراكز الاقتراع في جميع محافظات المملكة بهدف مواءمتها للانتخابات النيابية المقبلة، موضحًا أن إعلان سجل الناخبين سيكون في الشهر المقبل حيث تم تحديثه، ويضم حاليا ما يقارب 5 ملايين ناخب وناخبة.

وأشار المعايطة إلى أن هناك 30 حزبًا سياسيًا قائمًا في الأردن، إضافة إلى 10 أحزاب تحت التأسيس، مبينًا أن الـ30 حزبا تم تأسيسها أو تصويب أوضاعها، تضم قرابة 60 ألف عضو، مؤكدًا أهمية وجود أحزاب سياسية، للمشاركة في الانتخابات والوصول إلى البرلمان على أسس برامجية؛ بهدف الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية.

وقال إن الأحزاب هي شريك أساسي في تطوير العملية السياسية، وإن الهيئة معنية بتطرير علاقتها بالأحزاب وفق أحكام القانون، منوهًا إلى وجود منصة إلكترونية، خاصة بالأحزاب بحيث يستطيع المواطن من خلالها التعرف على الأحزاب وبرامجها، وقياداتها وأعضائها وسياساتها ونشاطاتها.

وقال إن الهيئة عملت على إطلاق عدد كبير من النشاطات منها الدليل الاستراتيجي لبناء الأحزاب وعقد لقاءات مختلفة ومتنوعة؛ بهدف تطوير العمل الحزبي.

وعن مشاركة الشباب في الأحزاب، بين المعايطة أن مشاركة آلاف طلبة الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي، له علاقة بتطوير مفاهيم الشباب حول الديمقراطية والمشاركة وحقوق الإنسان واحترام التنوع في المجتمع وقوانين الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية الأخيرة التي تمت.

وأشار إلى أن وزارة الشباب من خلال برامج "معسكرات الحسين السابقة" خصصت يومًا من أجل توعية الشباب بقوانين الانتخاب، والأحزاب، والمفاهيم الأساسية، في الديمقراطية؛ بهدف توسيع إطار مشاركتهم في العملية السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص.

وتابع المعايطة، أنه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ولأول مرة، في المدارس كان هناك برنامج بصمة الذي نظمته وزارة التربية والتعليم خلال فترة العطلة الصيفية تم تخصيص يوم للتفاعل مع الشباب والطلبة تضمن، شرحا عن قوانين الأحزاب والانتخاب، ومفاهيم الديمقراطية وإدخال منهاج للتربية المدنية في الصف العاشر والحادي عشر وحاليا التاسع.

ولفت إلى إعداد منهاج للتربية المدنية الوطنية حول مفهوم قوانين الديمقراطية والأحزاب للجامعات، مبينًا أنه سيتم في بداية العام المقبل توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع مع مراعاة في هذه المراكز أن تكون قريبة من سكن العائلة، وأن يكون أفراد العائلة موجودون في المركز نفسه. وأن الهيئة ستجري محاكاة للانتخابات في شهر آذار أو نيسان.

وأوضح أنه سيتم إعلان سجل الناخبين في الشهر المقبل حيث تم تجديده، ويضم حاليا ما يقارب من 5 ملايين ناخب وناخبة، مؤكدًا أن الهيئة قاربت على الانتهاء من اختيار اللجان الرئيسية للانتخابات بعد إجراء مقابلات وتدريب. وأشار إلى وجود 18 لجنة انتخاب، حيث إن الهيئة أنهت معظم التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية، مبينًا أن التعليمات التنفيذية للصحفيين والإعلاميين في الانتخابات وللمراقبين المحليين والمراقبين الدوليين صدرت في الجريدة الرسمية. ولفت المعايطة إلى أن التعليمات التنفيذية للترشح والانتخاب والفرز سوف تصدر الشهر المقبل.

--(بترا)

وهـ/م د/ح أ

01/01/2024 17:18:57