جيش الاحتلال يعلن إصابة 41 عسكرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال يعلن إصابة 41 عسكرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية
التاريخ
1/1/2024 2:30:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الثاني(بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 41 عسكرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك قطاع غزة.
وارتفع بذلك، عدد المصابين المعلن عنهم من العسكريين إلى 2234 ضابطاً وجندياً ، بينهم 355 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب على غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
01/01/2024 17:17:23
MENAFN01012024000117011021ID1107674450
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