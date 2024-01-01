جيش الاحتلال يعلن إصابة 41 عسكرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني(بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 41 عسكرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك قطاع غزة.

وارتفع بذلك، عدد المصابين المعلن عنهم من العسكريين إلى 2234 ضابطاً وجندياً ، بينهم 355 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب على غزة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

01/01/2024 17:17:23