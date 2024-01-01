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جيش الاحتلال يعلن إصابة 41 عسكرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية

1/1/2024 2:30:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني(بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 41 عسكرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك قطاع غزة.
وارتفع بذلك، عدد المصابين المعلن عنهم من العسكريين إلى 2234 ضابطاً وجندياً ، بينهم 355 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب على غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
01/01/2024 17:17:23

MENAFN01012024000117011021ID1107674450

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