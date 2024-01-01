3096طناً من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني(بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 3096طناً، منها 2067طن خضار، و780طن فواكه، و 248طناً من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشاً للكيلو غرام، والبصل الناشف بين 25و 38 قرشاً، والبطاطا بين 15و 40 قرشاً، والبندورة بين 8و 20 قرشاً، والجزر بين 40و 50 قرشاً، والخيار بين 25و 40 قرشاً، والزهرة بين 15و 25 قرشاً، والليمون بين 30و 40 قرشاً، والموز البلدي بين 50و 85 قرشاً.

--(بترا)

رح/م د/ح أ

01/01/2024 17:15:34