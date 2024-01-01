3096طناً من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الثاني(بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 3096طناً، منها 2067طن خضار، و780طن فواكه، و 248طناً من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشاً للكيلو غرام، والبصل الناشف بين 25و 38 قرشاً، والبطاطا بين 15و 40 قرشاً، والبندورة بين 8و 20 قرشاً، والجزر بين 40و 50 قرشاً، والخيار بين 25و 40 قرشاً، والزهرة بين 15و 25 قرشاً، والليمون بين 30و 40 قرشاً، والموز البلدي بين 50و 85 قرشاً.
--(بترا)
رح/م د/ح أ
01/01/2024 17:15:34
MENAFN01012024000117011021ID1107674449
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