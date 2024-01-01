منتدى التواصل الحكومي يعقد لقاء مع وزيري الزراعة والاتصال الحكومي غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الثاني (بترا)- يعقد وزيرا الزراعة المهندس خالد الحنيفات، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "القطاع الزراعي واقع وإنجاز وتحديات "، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.
ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.
وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أيّ من وسائل الإعلام.
(بترا)
هـ أ /ح أ
01/01/2024 17:10:44
MENAFN01012024000117011021ID1107674448
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