منتدى التواصل الحكومي يعقد لقاء مع وزيري الزراعة والاتصال الحكومي غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني (بترا)- يعقد وزيرا الزراعة المهندس خالد الحنيفات، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "القطاع الزراعي واقع وإنجاز وتحديات "، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.

وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أيّ من وسائل الإعلام.

(بترا)

هـ أ /ح أ

01/01/2024 17:10:44