الرئاسة الفلسطينية تؤكد رفضها أية محاولات لتهجير المواطنين من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله الأول من كانون الثاني (بترا) - عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد لأية محاولات مشبوهة لتكليف توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية ذلك عملا مدانا ومرفوضا، وقالت في بيان لها اليوم الاثنين، "سنطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تمثل تدخلا وعملا لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه".

وأضافت، يبدو أن توني بلير يقوم باستكمال إعلان بلفور الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أميركية، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية، كما أننا نعتبر توني بلير شخصا غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية.

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

01/01/2024 16:20:05