33734 طالباً وطالبة يواصلون التقدم لامتحان الدورة التكميلية
التاريخ
1/1/2024 2:30:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الثاني( بترا)- يوصل طلبة الثانوية العامة التقدم للامتحانات في الدورة التكميلية ، حيث من المقرر أن يتقدم للامتحان غدا الثلاثاء 33734 طالباً وطالبة ولكافة الفروع .
ويتوزع عدد الطلبة في الفروع: العلمي 15586، والأدبي14603، الشرعي 68 ، الصناعي 1744 ، الاقتصاد المنزلي 684 ، الزراعي 592 ،الفندقي 457.
--(بترا)
ع س/م ق/ح أ
01/01/2024 16:08:52
MENAFN01012024000117011021ID1107674446
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