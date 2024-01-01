33734 طالباً وطالبة يواصلون التقدم لامتحان الدورة التكميلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني( بترا)- يوصل طلبة الثانوية العامة التقدم للامتحانات في الدورة التكميلية ، حيث من المقرر أن يتقدم للامتحان غدا الثلاثاء 33734 طالباً وطالبة ولكافة الفروع .

ويتوزع عدد الطلبة في الفروع: العلمي 15586، والأدبي14603، الشرعي 68 ، الصناعي 1744 ، الاقتصاد المنزلي 684 ، الزراعي 592 ،الفندقي 457.

--(بترا)

ع س/م ق/ح أ

01/01/2024 16:08:52