البرلمان العربي يدعو للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة في السودان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الاول من كانون الثاني (بترا)- دعا البرلمان العربي، الفرقاء في جمهورية السودان لضرورة وقف التصعيد وحقن دماء الشعب السوداني بشكل فوري.
وشدد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان على دعم البرلمان العربي ومساندته للسودان في الحفاظ على الأمن والاستقرار والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة في السودان.
جاء ذلك بمناسبة ذكرى أعياد استقلال جمهورية السودان، والذي يوافق الأول من كانون الثاني من كل عام.
وأكد العسومي، أن هذه المناسبة تأتي في ظل مرحلة عصيبة وخطيرة تمر بها جمهورية السودان، وتتطلب تضافر كافة الجهود العربية لوقف نزيف الدم السوداني وإنجاح العملية السياسية بما يضمن تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
01/01/2024 15:53:44
MENAFN01012024000117011021ID1107674445
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