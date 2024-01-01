Tuesday, 02 January 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرلمان العربي يدعو للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة في السودان

1/1/2024 2:30:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة الاول من كانون الثاني (بترا)- دعا البرلمان العربي، الفرقاء في جمهورية السودان لضرورة وقف التصعيد وحقن دماء الشعب السوداني بشكل فوري.
وشدد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان على دعم البرلمان العربي ومساندته للسودان في الحفاظ على الأمن والاستقرار والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة في السودان.
جاء ذلك بمناسبة ذكرى أعياد استقلال جمهورية السودان، والذي يوافق الأول من كانون الثاني من كل عام.
وأكد العسومي، أن هذه المناسبة تأتي في ظل مرحلة عصيبة وخطيرة تمر بها جمهورية السودان، وتتطلب تضافر كافة الجهود العربية لوقف نزيف الدم السوداني وإنجاح العملية السياسية بما يضمن تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
01/01/2024 15:53:44

MENAFN01012024000117011021ID1107674445

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث