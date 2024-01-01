البرلمان العربي يدعو للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة في السودان

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة الاول من كانون الثاني (بترا)- دعا البرلمان العربي، الفرقاء في جمهورية السودان لضرورة وقف التصعيد وحقن دماء الشعب السوداني بشكل فوري.

وشدد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان على دعم البرلمان العربي ومساندته للسودان في الحفاظ على الأمن والاستقرار والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة في السودان.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى أعياد استقلال جمهورية السودان، والذي يوافق الأول من كانون الثاني من كل عام.

وأكد العسومي، أن هذه المناسبة تأتي في ظل مرحلة عصيبة وخطيرة تمر بها جمهورية السودان، وتتطلب تضافر كافة الجهود العربية لوقف نزيف الدم السوداني وإنجاح العملية السياسية بما يضمن تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.

--(بترا)

ن ا/م ق/ح أ

01/01/2024 15:53:44