حملة للتبرع بالدم في عمان لصالح أهالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني(بترا)- أطلق مجلس قلقيلية في العاصمة عمان اليوم الأثنين حملة للتبرع بالدم لصالح قطاع غزة، تحت شعار " من عمان إلى غزة".

وشارك في الحملة التي نُظمت بالتعاون مع بنك الدم، مواطنون وممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني وفعاليات شبابية.

وقالت مساعد رئيس مجلس النواب ومدير مجلس قلقيلية النائب ميادة شريم، إن الحملة تأتي كنوع من المسؤولية المجتمعية بهدف تلبية جزء من احتياجات اهالي مدينة غزة التي تعاني نقصا شديدا في الخدمات الطبية جراء القصف الهمجي الذي تشنه قوات الاحتلال على القطاع.

--(بترا)

ر خ/م ق/ح أ

01/01/2024 15:33:49