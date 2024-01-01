حملة للتبرع بالدم في عمان لصالح أهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الثاني(بترا)- أطلق مجلس قلقيلية في العاصمة عمان اليوم الأثنين حملة للتبرع بالدم لصالح قطاع غزة، تحت شعار " من عمان إلى غزة".
وشارك في الحملة التي نُظمت بالتعاون مع بنك الدم، مواطنون وممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني وفعاليات شبابية.
وقالت مساعد رئيس مجلس النواب ومدير مجلس قلقيلية النائب ميادة شريم، إن الحملة تأتي كنوع من المسؤولية المجتمعية بهدف تلبية جزء من احتياجات اهالي مدينة غزة التي تعاني نقصا شديدا في الخدمات الطبية جراء القصف الهمجي الذي تشنه قوات الاحتلال على القطاع.
--(بترا)
ر خ/م ق/ح أ
01/01/2024 15:33:49
MENAFN01012024000117011021ID1107674443
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