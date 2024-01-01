Tuesday, 02 January 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حملة للتبرع بالدم في عمان لصالح أهالي غزة

1/1/2024 2:30:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني(بترا)- أطلق مجلس قلقيلية في العاصمة عمان اليوم الأثنين حملة للتبرع بالدم لصالح قطاع غزة، تحت شعار " من عمان إلى غزة".
وشارك في الحملة التي نُظمت بالتعاون مع بنك الدم، مواطنون وممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني وفعاليات شبابية.
وقالت مساعد رئيس مجلس النواب ومدير مجلس قلقيلية النائب ميادة شريم، إن الحملة تأتي كنوع من المسؤولية المجتمعية بهدف تلبية جزء من احتياجات اهالي مدينة غزة التي تعاني نقصا شديدا في الخدمات الطبية جراء القصف الهمجي الذي تشنه قوات الاحتلال على القطاع.
--(بترا)
ر خ/م ق/ح أ
01/01/2024 15:33:49

MENAFN01012024000117011021ID1107674443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث