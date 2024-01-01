بحث آليات زيادة أعداد الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني(بترا)- أنهى وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة، اليوم الاثنين، زيارة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية تم خلالها بحث الآليات الممكنة لزيادة أعداد الطلبة السعوديين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية سواءً الدارسين على نفقتهم الخاصة، أو المبتعثين على نفقة الحكومة السعودية.

واستعرض الوفد خلال الزيارة واللقاء مع مسؤولين في المملكة العربية السعودية، مميزات مؤسسات التعليم العالي والسمعة التي تحظى بها، ودخول عدد من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة خلال العام 2023 إلى التصنيفات العالمية، والتخصصات الجديدة المطروحة والتي تواكب التطورات في سوق العمل وتعتبر من تخصصات المستقبل.

كما تم خلال الزيارة مناقشة آليات متعددة لزيادة أعداد الطلبة السعوديين الدراسين في الجامعات الأردنية، كما تم الاتفاق على تجديد وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال التعليم العالي وتوسيع أعداد المنح الدراسيةً لطلبة الجانبين، وفي التخصصات والدرجات العلمية التي يحددها كل جانب.

وثمن أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي جهود السفير الأردني في الرياض الدكتور هيثم أبوالفول، وكوادر السفارة في التواصل مع الجهات الرسمية السعودية وترتيب هذه اللقاءات إضافة إلى تقديم جميع أنواع الدعم اللوجستي للوفد.

وتأتي الزيارة في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، والتي أقرها مجلس الوزراء، وتضمنت زيارات ميدانية لعدد من الدول العربية والأجنبية، التي تعتبر أسواق مستهدفة لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الأردنية.

وضم الوفد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ورئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي، ومهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى رئيس وحدة السياحة التعليمية في هيئة تنشيط السياحة عبدالله كريشان .

ويشار إلى أن عدد الطلبة السعوديين على مقاعد الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية تضاعف مع بداية العام الجامعي الحالي 2023-2024 ليبلغ(1700) طالب وطالبة.

--(بترا)

أ ر/م ق/ح أ

01/01/2024 14:48:23