بحث آليات زيادة أعداد الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الثاني(بترا)- أنهى وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة، اليوم الاثنين، زيارة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية تم خلالها بحث الآليات الممكنة لزيادة أعداد الطلبة السعوديين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية سواءً الدارسين على نفقتهم الخاصة، أو المبتعثين على نفقة الحكومة السعودية.
واستعرض الوفد خلال الزيارة واللقاء مع مسؤولين في المملكة العربية السعودية، مميزات مؤسسات التعليم العالي والسمعة التي تحظى بها، ودخول عدد من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة خلال العام 2023 إلى التصنيفات العالمية، والتخصصات الجديدة المطروحة والتي تواكب التطورات في سوق العمل وتعتبر من تخصصات المستقبل.
كما تم خلال الزيارة مناقشة آليات متعددة لزيادة أعداد الطلبة السعوديين الدراسين في الجامعات الأردنية، كما تم الاتفاق على تجديد وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال التعليم العالي وتوسيع أعداد المنح الدراسيةً لطلبة الجانبين، وفي التخصصات والدرجات العلمية التي يحددها كل جانب.
وثمن أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي جهود السفير الأردني في الرياض الدكتور هيثم أبوالفول، وكوادر السفارة في التواصل مع الجهات الرسمية السعودية وترتيب هذه اللقاءات إضافة إلى تقديم جميع أنواع الدعم اللوجستي للوفد.
وتأتي الزيارة في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، والتي أقرها مجلس الوزراء، وتضمنت زيارات ميدانية لعدد من الدول العربية والأجنبية، التي تعتبر أسواق مستهدفة لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الأردنية.
وضم الوفد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ورئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي، ومهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى رئيس وحدة السياحة التعليمية في هيئة تنشيط السياحة عبدالله كريشان .
ويشار إلى أن عدد الطلبة السعوديين على مقاعد الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية تضاعف مع بداية العام الجامعي الحالي 2023-2024 ليبلغ(1700) طالب وطالبة.
--(بترا)
أ ر/م ق/ح أ
01/01/2024 14:48:23
MENAFN01012024000117011021ID1107674442
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