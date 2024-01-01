عشرة شهداء جراء قصف الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة
التاريخ
1/1/2024 2:30:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الثاني(بترا)- استشهد عشرة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على منازل المواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وفق مصدر طبي فلسطيني .
--(بترا)
اش/م ق/ح أ
01/01/2024 14:26:24
MENAFN01012024000117011021ID1107674441
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