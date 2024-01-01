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عشرة شهداء جراء قصف الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة

1/1/2024 2:30:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الثاني(بترا)- استشهد عشرة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على منازل المواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وفق مصدر طبي فلسطيني .
--(بترا)
اش/م ق/ح أ
01/01/2024 14:26:24

MENAFN01012024000117011021ID1107674441

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