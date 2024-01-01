الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً بالضفة الغربية والقدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله الأول من كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 25 مواطناً فلسطينياً .

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 مواطناً ، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

--(بترا)

م . ف/م ق/ح أ

01/01/2024 14:08:48