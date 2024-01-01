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الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً بالضفة الغربية والقدس المحتلة

1/1/2024 2:30:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله الأول من كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 25 مواطناً فلسطينياً .
وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 مواطناً ، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.
--(بترا)
م . ف/م ق/ح أ
01/01/2024 14:08:48

MENAFN01012024000117011021ID1107674439

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