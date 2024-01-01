وزارة الصحة ترفع كفاءة القطاع عبر إنجازات خلال عام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني(بترا) - حققت وزارة الصحة خلال العام الماضي 2023 عدداً من الإنجازات، شملت التوسع بتقديم الخدمات الصحية، وافتتاح وإعادة تأهيل مراكز صحية، وتوسعة أقسام الكلى، والتوسع في إجراء عمليات القسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح، وتعديلات في شمول مشتركي التأمين الصحي، وتطوير الموارد البشرية، والحوكمة وسن التشريعات الجديدة.

وعملت الوزارة على التوسع بتقديم الخدمات الصحية من خلال، توسعة وصيانة 53 مركزاً صحياً شاملاً وأولياً، وافتتاح 6 مراكز صحية شاملة (مركز صحي حنينا الأولي ومركز صحي الفيصلية الأولي بمحافظة مأدبا، مركز صحي المشارع الشامل بالأغوار الشمالية، مركز صحي العقبة الشامل، مركز صحي دير الكهف، مركز صحي السامك بمحافظة العاصمة).

كما عملت على إعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل بالشراكة بين وزارة الصحة وجمعية همتنا، ويقوم المركز حالياً بتقديم الخدمات الصحية على مدار الـ 24 ساعة، وتوسعة أقسام الكلى في 3 مستشفيات (د. جميل التوتنجي، الرمثا، الشونة الجنوبية) وبسعة 60 سريراً، وإعادة تشغيل مستشفى الشيخ زايد الميداني/ العقبة ليحتوي على قسم للأطفال بسعة 20 سريراً.

وحققت الوزارة إنجازات عبر تقديم خدمات صحية متخصصة من خلال إجراء أكثر من 7500 قسطرة قلبية و530 عملية قلب مفتوح في مستشفى الجراحات المتخصصة التابع لمستشفيات البشير، ومستشفى الزرقاء الحكومي، ومستشفى السلط الجديد، ومستشفى الكرك الحكومي) مقارنة ب 5937 قسطرة قلبية و413 عملية قلب مفتوح للعام 2022.

وعملت على تقديم خدمات متخصصة في مركز سميح دروزة للأورام لأكثر من 5300 مراجع مقارنة ب 1787 للعام 2022 بالإضافة الى3552 جلسة علاج كيماوي مقارنة ب 779 جلسة للعام 2022.

وحول تطوير الخدمات، عملت الوزارة على شمول مشتركي التأمين الصحي من الدرجة الثانية والثالثة ومنتفعيهم بمراجعة طوارئ المستشفيات الخاصة المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة بما يقارب (40) ألف مستفيد، اضافة الى التوسع في خدمات توصيل أدوية الأمراض المزمنة لتشمل 23 مستشفى و94 مركزاً صحياً ولتشمل 22632 مستفيداً.

وحول حوسبة المستشفيات والمراكز الصحية، حققت الوزارة إدخال 23 مستشفى و167 مركزاً صحياً في الخدمة الإلكترونية المحوسبة، بالإضافة لخمسة مواقع (عيادات مستشفى الأميرة بسمة، مبنى الطب النووي والمسارع النووي/ البشير، مديرية الأمراض الصدرية، ومديرية الصحة النفسية وتشخيص الإعاقات)، كما أن نسبة الإنجاز لحوسبة 60 مركزاً صحياً و6 مستشفيات حوالي 50 بالمئة.

كما عملت على التوسع في اعتمادية المستشفيات والمراكز الصحية وشملت 18 مستشفى و100 مركز صحي، اضافة إلى التوسع في استخدام أنظمة الطاقة البديلة في 31 موقعاً صحياً (15 مستشفى و14 مركزاً صحياً و2 مراكز متخصصة).

وأنشأت الوزارة وحدة لسماع صوت متلقي الخدمة والتي سيتم اطلاقها خلال أيام، والتوسع في افتتاح عيادات الإقلاع عن التدخين (28 عيادة).

وعن تطوير الموارد البشرية، اعتمدت الوزارة ثلاثة برامج في تخصصات فرعية جديدة من خلال المجلس الطبي (أمراض القلب والشرايين / مستشفى الأمير حمزة، وأمراض الجهاز الهضمي والبنكرياس في مستشفيات البشير، وجراحة الأوعية الدموية في مستشفيات البشير)، اضافة الى ابتعاث 60 من الأطباء للتخصصات الأساسية والفرعية.

وبينت الوزارة، انه تم قبول 493 طبيباً ضمن برامج الإقامة المختلفة للأطباء، وتم تدريب أكثر من 2020 من الكوادر الصحية خلال العام 2023 في مركز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي، وتدريب 112 موظفاً من الكوادر الطبية المتخصصة في الوزارة بدورة الرعاية التأسيسية.

وحول الحوكمة، بينت الوزارة أنها إنجزت 13 من التشريعات (قوانين، أنظمة، تعليمات) لتنظيم العمل والتسهيل على متلقي الخدمة من أبرزها لعام 2023، ومنها نظام معدل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد، نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة، تعليمات معدلة لتعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023، تعليمات شمول الاشخاص ذوي الاعاقة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023، تعليمات معدلة لتعليمات شمول الأفراد من المواطنين بالتأمين الصحي المدني لسنة 2023.

وحول الاستراتيجيات والحملات الوطنية، أطلقت الوزارة استراتيجية جديدة للوزارة للأعوام (2023-2025)، واعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بكافة أشكاله، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية، والحملة الوطنية للتوعية بأنماط الحياة الصحية، والحملة الوطنية للرضاعة الطبيعية، اضافة الى إطلاق الحملة التعريفية بالتطوير المهني المستمر (التعليمات المتعلقة بتجديد ترخيص العاملين بالمهن الصحية).

وعن المشاريع التي تقوم الوزارة على تنفيذها، وهي قيد التنفيذ، تعزيز سلاسل التزويد (بناء مستودع حديث، سيارات مبردة، غرف مبردة)، ومستشفى الأميرة بسمة بنسبة إنجاز حوالي 70 بالمئة، وتأسيس المستشفى الافتراضي، ومركز المحاكاة، وانشاء وتوسعة وصيانة عدة مراكز صحية، تطوير وتحديث مستشفيات البشير، تحديث وتوسعة مستشفى الأمير حسين، البدء بمشروع توسعة مستشفى الأمير فيصل.

كما تعمل الوزارة على دراسة لإنشاء وتجهيز قسم الإسعاف والطوارئ والكلى والعناية الحثيثة ضمن مستشفى المفرق الحكومي، وتطوير الخارطة الصحية، وربط مبنى وزارة الصحة بالطاقة البديلة، وإطلاق 63 خدمة الكترونية لترخيص وإعادة ترخيص العاملين بالمهن الصحية والتطوير المهني المستمر، والبدء بشمول الأطفال عمر سبع سنوات في المعالجة في مرافق الرعاية الصحية الأولية مجاناً.

--(بترا)

ع د/م ق/ح أ

01/01/2024 14:07:30