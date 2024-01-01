شرطة الاحتلال توزع إخطارات هدم في سلوان بالقدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من كانون الثاني(بترا)- اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة الاسرائيلية وحرس الحدود، اليوم الإثنين، حي البستان في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وقاموا بتوزيع إخطارات لهدم عدد من منازل المقدسيين في الحي بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال مركز معلومات وادي حلوة في سلوان ببيان، إن خطر الهدم، يهدد حي البستان بالكامل، والذي يضم 100 منزل يقطنها 1550 نسمة، ومنذ سنوات يعيشون بخوف دائم وقلق على مصيرهم من مخططات بلدية الاحتلال ورفضها لكافة المشاريع المقدمة لترخيص المنازل.

وتعود قضية حي البستان لعام 2004، عندما قررت بلدية الاحتلال بالقدس هدم الحي، لإقامة "حديقة عامة فيه"، وبعد عام بدأت بتوزيع أوامر الهدم على السكان، وبعد ضغوط دولية جمدت قرارات الهدم، وخلال السنوات الماضية حاول الأهالي من خلال طواقم المهندسين والمحامين من تقديم المخططات التنظيمية البديلة للحفاظ على وجود الحي، وفي عام 2021 رفضت المخططات.

وتخطر سلطات الاحتلال بوقف عمليات البناء، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بحجة عدم حصول الفلسطينيين على تراخيص للبناء، في محاولة للتضييق عليهم بكل الوسائل الممكنة، وتهجيرهم ومصادرة أراضيهم.

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

01/01/2024 13:31:46