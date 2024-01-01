شهيد وجرحى جراء قصف الاحتلال البريج والزوايده

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين أمام مركز إيواء بمخيم البريج وسط قطاع غزة . كما اصيب عدد من المواطنين جراء القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. --(بترا) ا ش/م ق/ح أ 01/01/2024 13:30:18

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