شهيد وجرحى جراء قصف الاحتلال البريج والزوايده
التاريخ
1/1/2024 2:30:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين أمام مركز إيواء بمخيم البريج وسط قطاع غزة .
كما اصيب عدد من المواطنين جراء القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ
01/01/2024 13:30:18
MENAFN01012024000117011021ID1107674436
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