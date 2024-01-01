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شهيد وجرحى جراء قصف الاحتلال البريج والزوايده

1/1/2024 2:30:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين أمام مركز إيواء بمخيم البريج وسط قطاع غزة .
كما اصيب عدد من المواطنين جراء القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ
01/01/2024 13:30:18

MENAFN01012024000117011021ID1107674436

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