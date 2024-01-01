Tuesday, 02 January 2024 12:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اسرائيل تعد خطة لاستبدال العمال الفلسطينيين خلال 2024

1/1/2024 2:30:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من كانون الثاني (بترا) - أعدت اسرائيل خطة بهدف استبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب خلال عام 2024، للتخلص من الاعتماد على العمالة الفلسطينية.
ونقل عن قناة كان العبرية اليوم الاثنين إن الخطة تشمل جلب العمالة البديلة من مختلف أنحاء العالم على النحو التالي :(25 ألف عامل من سريلانكا، و20 ألف عامل من الصين، و17 ألف عامل من الهند، و13 ألف عامل من تايلاند، و6 آلاف عامل من مولدوفا). ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة بشكل دائم وليس فقط خلال الحرب، حيث سيتم عرضها على مجلس الوزراء الاقتصادي الإسرائيلي في الأسبوعين المقبلين.
--(بترا)
م . ف/ح أ
01/01/2024 13:09:46

MENAFN01012024000117011021ID1107674435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث