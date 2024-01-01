اسرائيل تعد خطة لاستبدال العمال الفلسطينيين خلال 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة الأول من كانون الثاني (بترا) - أعدت اسرائيل خطة بهدف استبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب خلال عام 2024، للتخلص من الاعتماد على العمالة الفلسطينية.
ونقل عن قناة كان العبرية اليوم الاثنين إن الخطة تشمل جلب العمالة البديلة من مختلف أنحاء العالم على النحو التالي :(25 ألف عامل من سريلانكا، و20 ألف عامل من الصين، و17 ألف عامل من الهند، و13 ألف عامل من تايلاند، و6 آلاف عامل من مولدوفا). ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة بشكل دائم وليس فقط خلال الحرب، حيث سيتم عرضها على مجلس الوزراء الاقتصادي الإسرائيلي في الأسبوعين المقبلين.
--(بترا)
م . ف/ح أ
01/01/2024 13:09:46
MENAFN01012024000117011021ID1107674435
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