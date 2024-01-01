اسرائيل تعد خطة لاستبدال العمال الفلسطينيين خلال 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من كانون الثاني (بترا) - أعدت اسرائيل خطة بهدف استبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب خلال عام 2024، للتخلص من الاعتماد على العمالة الفلسطينية.

ونقل عن قناة كان العبرية اليوم الاثنين إن الخطة تشمل جلب العمالة البديلة من مختلف أنحاء العالم على النحو التالي :(25 ألف عامل من سريلانكا، و20 ألف عامل من الصين، و17 ألف عامل من الهند، و13 ألف عامل من تايلاند، و6 آلاف عامل من مولدوفا). ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة بشكل دائم وليس فقط خلال الحرب، حيث سيتم عرضها على مجلس الوزراء الاقتصادي الإسرائيلي في الأسبوعين المقبلين.

--(بترا)

م . ف/ح أ

01/01/2024 13:09:46