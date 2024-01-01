عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من كانون الثاني (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.

--(بترا)

م . ف/ح أ

01/01/2024 13:06:34