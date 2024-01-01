عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة الأول من كانون الثاني (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.
--(بترا)
م . ف/ح أ
01/01/2024 13:06:34
MENAFN01012024000117011021ID1107674434
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