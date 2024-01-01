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زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب شمال شرق اليابان

1/1/2024 2:30:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الثاني(بترا)- ضرب شمال شرق اليابان اليوم الاثنين، زلزال بقوة 7.5 درجات، أصدرت على إثره السلطات تحذيرات من حدوث موجات مد بحري "تسونامي".
وأوردت وكالة "أسوشيتد برس"، أن اليابان أصدرت تحذيراً من احتمالية حدوث "تسونامي" بعد زلزال بقوة 7.5 درجات في المنطقة الشمالية الشرقية.
من جانبها، نقلت وكالة "كيودو" اليابانية، تنبيهًا أصدرته "وكالة الأرصاد الجوية اليابانية" ذكرت فيه، أن مركز الزلزال في محافظة إيشيكاوا، وقوته الأولية كانت 7.4 على مقياس رختر، بينما بدأت لاحقا أمواج تسونامي بالوصول، وطلبت السلطات من السكان مغادرة المنطقة الساحلية على الفور.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأولى لحظات الزلزال الذي ضرب البلاد قبل الإنذارات بخطر وصول أمواج تسونامي.
وظهرت آثار الهزة الأرضية في الأضرار التي لحقت ببعض المتاجر، كما لم تسلم البيوت من الزلزال الذي يبدو أنه مدمر قياسا بالزلازل التي اعتادت اليابان حدوثها بصورة شبه يومية، وظهرت فيديوهات توثق انهيار سقوف وجدران العديد من البيوت الموجودة في المنطقة المتضررة من الزلزال.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
01/01/2024 12:52:31

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