زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب شمال شرق اليابان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الثاني(بترا)- ضرب شمال شرق اليابان اليوم الاثنين، زلزال بقوة 7.5 درجات، أصدرت على إثره السلطات تحذيرات من حدوث موجات مد بحري "تسونامي".
وأوردت وكالة "أسوشيتد برس"، أن اليابان أصدرت تحذيراً من احتمالية حدوث "تسونامي" بعد زلزال بقوة 7.5 درجات في المنطقة الشمالية الشرقية.
من جانبها، نقلت وكالة "كيودو" اليابانية، تنبيهًا أصدرته "وكالة الأرصاد الجوية اليابانية" ذكرت فيه، أن مركز الزلزال في محافظة إيشيكاوا، وقوته الأولية كانت 7.4 على مقياس رختر، بينما بدأت لاحقا أمواج تسونامي بالوصول، وطلبت السلطات من السكان مغادرة المنطقة الساحلية على الفور.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأولى لحظات الزلزال الذي ضرب البلاد قبل الإنذارات بخطر وصول أمواج تسونامي.
وظهرت آثار الهزة الأرضية في الأضرار التي لحقت ببعض المتاجر، كما لم تسلم البيوت من الزلزال الذي يبدو أنه مدمر قياسا بالزلازل التي اعتادت اليابان حدوثها بصورة شبه يومية، وظهرت فيديوهات توثق انهيار سقوف وجدران العديد من البيوت الموجودة في المنطقة المتضررة من الزلزال.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
01/01/2024 12:52:31
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