دور العرض تستقبل 5 أفلام جديدة هذا الأسبوع مع بدء موسم إجازة نص السنة

MENAFN - Youm7) تستقبل دور العرض السينمائى 5 أفلام جديدة دفعة واحدة هذا الأسبوع، وذلك مع انطلاق موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024 ، حيث حجزت العديد من الأفلام مكانها في الموسم على أن يتم طرحها على مدار شهر يناير الجارى، إلا أن بداية الموسم تشهد طرح 5 أفلام دفعة واحدة بواقع فيلم يوم الثلاثاء المقبل 3 يناير، و4 أفلام يوم الأربعاء 4 يناير.

ليه تعيشها لوحدك (3 يناير)

بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري، وتدور الأحداث

في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

فيلم ليه تعيشها لوحدك

الإسكندرانى (4 يناير)

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

فيلم الاسكندرانى

عصابة عظيمة (4 يناير)

بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، رنا رئيس، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة كفيفة ، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها.

فيلم عصابة عظيمة





انا وابن خالتى (4 يناير)

بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح،

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المنافسة المستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.

فيلم انا وابن خالتى





الحريفة (4 يناير)

بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد .

فيلم الحريفة







