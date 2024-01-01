عصام كاريكا والمنشد مصطفى عاطف يقدمان واجب العزاء فى والدة الموزع أحمد عادل

(MENAFN
- Youm7) يتوافد عدد من صناع الموسيقي والمطربين إلى
مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة لتقديم العزاء في والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل، حيث وصل كل من: المنشد مصطفي عاطف الذى ظل يستقبل واجب العزاء مع عادل، كما وصل أيضا الملحن مدين والمطرب عصام كاريكا والشعراء مصطفى مرسي ومحمد عاطف والملحن شريف حمدان ومحمد راجح.
وكان قد وصل من قبل ذلك المطرب تامر سيف والملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والملحن والمطرب مصطفى جاد ومهندسو الصوت أحمد ومحمد جودة
ومصطفى رؤوف والإعلاميتان إيمان رياض ودعاء عامر.
وكانت قد رحلت والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل، بعد صراع مع المرض عصر أمس، وتم تشييع جثمانها بعد صلاة العصر بمسجد الصحابة بمدينة نصر وتم الدفن بمقابر الأسرة بأكتوبر.
عصام كاريكا والمنشد مصطفي عاطف ومدين ومصطفي مرسي في عزاء والدة الموزع الموسيقي احمد عادل
المنشد مصطفي عاطف
عصام كاريكا
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