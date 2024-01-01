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عصام كاريكا والمنشد مصطفى عاطف يقدمان واجب العزاء فى والدة الموزع أحمد عادل

1/1/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) يتوافد عدد من صناع الموسيقي والمطربين إلى
مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة لتقديم العزاء في والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل، حيث وصل كل من: المنشد مصطفي عاطف الذى ظل يستقبل واجب العزاء مع عادل، كما وصل أيضا الملحن مدين والمطرب عصام كاريكا والشعراء مصطفى مرسي ومحمد عاطف والملحن شريف حمدان ومحمد راجح.



وكان قد وصل من قبل ذلك المطرب تامر سيف والملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والملحن والمطرب مصطفى جاد ومهندسو الصوت أحمد ومحمد جودة
ومصطفى رؤوف والإعلاميتان إيمان رياض ودعاء عامر.



وكانت قد رحلت والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل، بعد صراع مع المرض عصر أمس، وتم تشييع جثمانها بعد صلاة العصر بمسجد الصحابة بمدينة نصر وتم الدفن بمقابر الأسرة بأكتوبر.





عصام كاريكا والمنشد مصطفي عاطف ومدين ومصطفي مرسي في عزاء والدة الموزع الموسيقي احمد عادل





المنشد مصطفي عاطف





عصام كاريكا












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