ياسمين عبدالعزيز ترد على خبيرة أبراج توقعت انفصالها عن العوضى: يا ساتر

MENAFN - Youm7) علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على توقعات خبيرة أبراج مؤخرًا قالت فيه بمناسبة السنة الجديدة 2024، ستشهد انفصال الثنائى ياسمين وأحمد العوضى، وقالت ياسمين عبر حسابها على انستجرام: بلاش إنتي يا ليلى، يا ساتر يا رب".

وما أن نشرت ياسمين الفيديو من كلام خبيرة الأبراج وعلقت عليه حتى تفاعل معها قطاع كبير من متابعيها ممن تفاعلوا معها بالدعاء لها هي وعوضى باستمرار حياتهما مستقرة بعيدًا عن أي أزمات.





ياسمين على انستجرام

من ناحية أخرى أكدت النجمة

ياسمين عبد العزيز ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها تغيب عن موسم رمضان المقبل بسبب تحضيراتها لفيلم سينمائى، والتى تعود من خلاله بعد غياب نحو 5 سنوات عن آخر أعمالها السينمائية، مشيرة إلى أن الفيلم الجديد يحمل عددا من المفاجآت التى ستعلن عنها خلال فى القريب العاجل.





وأضافت ياسمين عبد العزيز أنها غابت عن السينما خلال الفترة الماضية بسبب انشغالها بتقديم عدد من الأعمال الدرامية، حيث تعد ياسمين إحدى أهم نجمات شباك السينما فى مصر، إذ تحصد أفلامها ملايين الإيرادات.

وكانت آخر أعمال ياسمين السينمائية فيلم "الأبلة طم طم" الذى طرح فى السينمات عام 2018، وشارك فى بطولته أيضا حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد محمود، أيمن وتار، مصطفى أبو سريع، محمود غريب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج على إدريس..