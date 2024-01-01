حمادة هلال وأحمد جمال وسعد الصغير بعزاء والدة الموزع أحمد عادل.. صور

(MENAFN
- Youm7) حضر إلى مراسم عزاء والدة الموزع الموسيقي
أحمد عادل كل من الفنان حمادة هلال والمطرب أحمد جمال والفنان سعد الصغير ومن قبل ذلك حضر المنشد مصطفي عاطف الذى ظل يستقبل واجب العزاء مع أحمد عادل، كما وصل أيضًا الملحن مدين والمطرب عصام كاريكا والشعراء مصطفي مرسي ومحمد عاطف والملحن شريف حمدان ومحمد راجح.
وكان قد وصل من قبل ذلك المطرب تامر سيف والملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والملحن والمطرب مصطفى جاد ومهندسو الصوت أحمد ومحمد جودة
ومصطفى رؤوف والإعلاميتان إيمان رياض ودعاء عامر.
وكانت قد رحلت والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل، بعد صراع مع المرض عصر أمس، وتم تشييع جثمانها بعد صلاة العصر بمسجد الصحابة بمدينة نصر وتم الدفن بمقابر الأسرة بأكتوبر.
احمد جمال
حمادة هلال وسعد الصغير يقدمان العزاء في وفاه والدة الموزع احمد عادل
حمادة هلال وسعد الصغير
حمادة هلال
سعد الصغير
عزاء والدة احمد عادل
عزاء والدة الموزع احمد عادل
عصام كاريكا فى عزاء والدة الموزع أحمد عادل
عصام كاريكا
احمد عادل فى استقبال المعزين
أسرة المتوفى فى استقبال المعزين
الشاعر تامر حسين
ايمان رياض ضمن الحضور
تامر حسين
صور من العزاء (2)
صور من العزاء
صور من داخل العزاء
عزيز الشافعى واحمد عادل
عزيز الشافعى
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