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حمادة هلال وأحمد جمال وسعد الصغير بعزاء والدة الموزع أحمد عادل.. صور

1/1/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) حضر إلى مراسم عزاء والدة الموزع الموسيقي
أحمد عادل كل من الفنان حمادة هلال والمطرب أحمد جمال والفنان سعد الصغير ومن قبل ذلك حضر المنشد مصطفي عاطف الذى ظل يستقبل واجب العزاء مع أحمد عادل، كما وصل أيضًا الملحن مدين والمطرب عصام كاريكا والشعراء مصطفي مرسي ومحمد عاطف والملحن شريف حمدان ومحمد راجح.

وكان قد وصل من قبل ذلك المطرب تامر سيف والملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والملحن والمطرب مصطفى جاد ومهندسو الصوت أحمد ومحمد جودة
ومصطفى رؤوف والإعلاميتان إيمان رياض ودعاء عامر.

وكانت قد رحلت والدة الموزع الموسيقي أحمد عادل، بعد صراع مع المرض عصر أمس، وتم تشييع جثمانها بعد صلاة العصر بمسجد الصحابة بمدينة نصر وتم الدفن بمقابر الأسرة بأكتوبر.

احمد جمال

حمادة هلال وسعد الصغير يقدمان العزاء في وفاه والدة الموزع احمد عادل

حمادة هلال وسعد الصغير

حمادة هلال

سعد الصغير

عزاء والدة احمد عادل

عزاء والدة الموزع احمد عادل

عصام كاريكا فى عزاء والدة الموزع أحمد عادل

عصام كاريكا

احمد عادل فى استقبال المعزين



أسرة المتوفى فى استقبال المعزين



الشاعر تامر حسين



ايمان رياض ضمن الحضور



تامر حسين



صور من العزاء (2)



صور من العزاء



صور من داخل العزاء



عزيز الشافعى واحمد عادل



عزيز الشافعى








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