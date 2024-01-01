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فاطمة المعدول.. الزوجة الوفية فى حياة لينين الرملي

1/1/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Youm7) لم يخلُ الوسط المسرحي الآن من الدعوات للكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول بالشفاء العاجل بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، تلك المرأة الذي أتفق علي حبها كل من تعامل معها، ولعل سر هذا الحب هو مواقفها الإنسانية مع الجميع ووقوفها ومساندتها لكل من يعرفها، فهي صاحبة القلب الكبير كما لقبها الكثير.



وإذا كان قد عرفت فاطمة المعدول بكل هذه الإنسانية والوفاء فبالك كيف كانت مع زوجها الراحل لينين الرملي الذي رحل عن دنيانا خلال السنوات الماضية ، فقد وقفت بجواره أثناء مرضه، ودعمته، وخلال حوار سابق لها مع اليوم السابع كشفت المعدول عن حياتها مع الراحل لينين الرملي.



قالت فاطمة: لينين الرملي كان شخص منظم لأبعد الحدود، وأتذكر في أول زواجنا عندما كنت أقوم بنقل أي شيء من مكانه، كان يتناقش معي بالساعات ليقنعني بضرورة الاحتفاظ بالأشياء مكانها، وأهمية ذلك، وكأني قمت بجريمة كبيرة، وكان أيضًا شخص عنيد جدًا ومستقل بذاته وله وجهة نظر في كتاباته، عندما كان يكتب مسرحية جديدة كان يقوم بوضعها في ملف خاص بها، يحتوي كذلك علي كل ملابسات العمل في تلك المسرحية من مقالات نقدية وكواليس العمل وأهم المواقف ، فكان لينين لديه كمية مهولة من الورق.



وأكدت المعدول خلال حوارها عن زوجها الراحل أنه لم يكن يتأثر بفكرة أن النجم دائمًا هو الذي يتصدر أي عمل فني وينسب له النجاح حيث قال: لينين كان علي وعي كبير بأن النجم هو من يتصدر العمل الفني، بل بالعكس كان لينين هدفه الرئيسي هو أن يصبح صبحي نجم كبير، حتي أنه في أحد الأيام طلب الناقد طارق الشناوي أن يقوم بعمل حوار معه، فطلب منه أن يقوم بعمل الحوار مع صبحي بدلا منه، وذلك بهدف تنجيمه، لينين الرملي كان يكتب ببعد إنساني يصلح لكل الأزمنة، وكان يعشق المسرح، حتي بالرغم من عمله مع كبار الفنانين إلا أنه كان يعشق العمل مع الهواة، فقد قال عنه جرجس شكري، أنه مثله مثل الاعب المحترف محمد صلاح ولكنه قرر أن يلعب الكرة في الشارع مع الهواة، وأضافت " لينين ضيع فلوسه علي الهواة".












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