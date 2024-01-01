حقق أهداف عام 2024.. نصائح يجب اتباعها أهمها ماتبقاش توكسيك مع نفسك

MENAFN - Youm7) حدد الكثير من الأشخاص أهدافهم منذ أيام والتى يسعون لتحقيقها مع بداية أول يوم فى العام الجديد، ويظل الاجتهاد وحب الذات المحرك الرئيسي للوصول إلى المبتغى في النهاية، إلا أن ثمة اختلاف بين حب الذات الذي يدفعك للأمام عبر جسور الثقة، وحب الذات الأنانى"التوكسيك " الذي يسحبك للوراء حينما يؤثر عليك سلبًا ويحول بينك وبين أهدافك.

وأشار جمال فرويز استشاري الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس لـ"اليوم السابع" إلى الفرق بين حب الذات الطبيعي و"التوكسيك"، وتأثير حب الذات وتقبلها على النجاح والتقدم، قائلاً إن حب الذات الطبيعي، أمر ضروري لكل منا، وأن الذي يحب ذاته يكون واثق من نفسه، متقبلها، حيث يدرك أوجه القصور ويعمل على تطويرها، ويواجه التحديات التي تقابله في العمل، وأيضًا المحب لذاته ومتقبلها ينقدها لا يجلدها، والنقد الإيجابى يساعد على تطوير ذاته ومعرفة ما ينقصها ويعمل عليها، بينما جلد الذات يهدم الذات، لأنه به قسوة حيث يذكر الشخص القصور والتحديات التى يعانى منها ويجعلها تسيطر على ذاته، و تهدمه ولا تطوره.

تحقيق الأهداف

وأوضح أن الذي يحب نفسه فوق الحب الطبيعي ويصل إلى مرحلة الآنا، ويحب ذاته هو شخص "توكسيك" مع نفسه ومع الآخرين، حيث يذكر نفسه" أنه الأفضل، أنه الأذكى، لا يتقبل مشاركة الآخرين، ومقتنع بأنه لا يوجد أحد مثله، ومن خلال ذلك يكون حبه ذاته سلبي لا يجدي أي تقدم لأهدافه". وتابع أن معرفة المرحلة التي تحب فيها ذاتك هي مرحلة الدفع للإنجاز والنجاح، وإعطاء المساحة الكافية لتطوير المهارات الفكرية والاجتماعية.