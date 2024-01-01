الزهور الحمراء لها أشكال وأسماء معينة.. تعرف عليها قبل شرائها

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- Youm7) الورود الحمراء هي الخيار الأمثل للتعبير عن الحب، واختيار الزهور كهدية شائعة كثيرًا بين الأحباب، وعندما تذهب لمحل تجارى يعرض الزهور لاختيار باقتك المفضلة، تجد ألوانا وأشكالا كثيرة من الزهور الحمرا ، وتقف في حيرة بين أفضل لون يستطيع أن يعبر عن حبك وامتنانك للآخرين، ومن خلال ما نشره موقع
epicgardening توجد بعض الأنواع المميزة التي عليك معرفتها لاختيار أفضلها عند إهداء شخص مقرب منك باقة زهور، وهي:
مستر لينكولن
"مستر لينكولن" هي الزهرة التي تجمع كل المميزات من لون أحمر مخملي عميق، وعطر ساحر، وسيقان طويلة، وهي من الزهور الأساسية في الباقات لأنها تعطي للباقة لمسة جمال .
مستر لينكولن زهرة بلونى الكاتشب والخردل
هما من أنواع الزهور التي تتميز باللون الأحمر الزاهي، وتتميز بالاختلاف في الشكل واللون والرائحة، رائحتها خفيفة تشبه رائحة التفاح، وشكلها من الداخل يحتوي على اللون الأصفر الخردلي مما يضيف إلى شكلها التميز والخيال.
زهرة بلونى الكاتشب والخردل زهرة مونستيد وود
تتميز بالكلاسيكية والعمق، ورائحتها تشبه التوت، وعمقها باللون الأحمر لون التوت، ويتلاشى هذا اللون ليصل إلى الأرجواني الداكن مع مرور الوقت.
مونستيد وود زهرة ذات الرداء الأحمر
هي زهور تتميز باللون الأحمر الخالص، بعيدة عن درجات اللون الوردي، لها رائحة التوت الهادئة، وتحتفظ بلونها جيدا في أوقات الرطوبة وأيضا في درجات الحرارة العالية.
ذات الرداء الأحمر زهرة لونها يشبه شاحنة الإطفاء
لون هذه الأزهار مأخوذ من لون شاحنة الإطفاء، تتميز برائحة المسك الحلوة، وخالية من الأشواك، وتحتفظ بلونها ورائحتها لفترات طويلة.
زهرة لونها يشبه شاحنة الإطفاء
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