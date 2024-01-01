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الزهور الحمراء لها أشكال وأسماء معينة.. تعرف عليها قبل شرائها

1/1/2024 2:29:40 PM
(MENAFN- Youm7) الورود الحمراء هي الخيار الأمثل للتعبير عن الحب، واختيار الزهور كهدية شائعة كثيرًا بين الأحباب، وعندما تذهب لمحل تجارى يعرض الزهور لاختيار باقتك المفضلة، تجد ألوانا وأشكالا كثيرة من الزهور الحمرا ، وتقف في حيرة بين أفضل لون يستطيع أن يعبر عن حبك وامتنانك للآخرين، ومن خلال ما نشره موقع
epicgardening توجد بعض الأنواع المميزة التي عليك معرفتها لاختيار أفضلها عند إهداء شخص مقرب منك باقة زهور، وهي:

مستر لينكولن

"مستر لينكولن" هي الزهرة التي تجمع كل المميزات من لون أحمر مخملي عميق، وعطر ساحر، وسيقان طويلة، وهي من الزهور الأساسية في الباقات لأنها تعطي للباقة لمسة جمال .


مستر لينكولن زهرة بلونى الكاتشب والخردل

هما من أنواع الزهور التي تتميز باللون الأحمر الزاهي، وتتميز بالاختلاف في الشكل واللون والرائحة، رائحتها خفيفة تشبه رائحة التفاح، وشكلها من الداخل يحتوي على اللون الأصفر الخردلي مما يضيف إلى شكلها التميز والخيال.


زهرة بلونى الكاتشب والخردل زهرة مونستيد وود

تتميز بالكلاسيكية والعمق، ورائحتها تشبه التوت، وعمقها باللون الأحمر لون التوت، ويتلاشى هذا اللون ليصل إلى الأرجواني الداكن مع مرور الوقت.


مونستيد وود زهرة ذات الرداء الأحمر

هي زهور تتميز باللون الأحمر الخالص، بعيدة عن درجات اللون الوردي، لها رائحة التوت الهادئة، وتحتفظ بلونها جيدا في أوقات الرطوبة وأيضا في درجات الحرارة العالية.


ذات الرداء الأحمر زهرة لونها يشبه شاحنة الإطفاء

لون هذه الأزهار مأخوذ من لون شاحنة الإطفاء، تتميز برائحة المسك الحلوة، وخالية من الأشواك، وتحتفظ بلونها ورائحتها لفترات طويلة.



زهرة لونها يشبه شاحنة الإطفاء








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