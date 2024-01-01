2024 سنة كبيسة.. خرافات مرتبطة بهذا العام أبرزها ربط عقدة على باب الكراش

(MENAFN
- Youm7) تعتبر 2024 هي سنة كبيسة ، وهذا يعني أن شهر فبراير سيكون 29 يومًا بدلاً من 28، لأن الأرض تستغرق 365.25 يومًا للدوران حول الشمس، و للتعويض عن اليوم المفقود، يضاف يوم واحد إلى التقويم كل أربع سنوات، والذى لا يعرفه البعض أن منذ عام 45 قبل الميلاد، وتحديدًا عندما أصدر يوليوس قيصر مرسومًا بالسنة الكبيسة مع إنشاء التقويم اليولياني، ظهرت بعض الخرافات، باعتقاد إنها تساعد على جلب الحظ السعيد بالسنة الكبيسة والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
أشهر خرافات مرتبطة بالسنة الكبيسة تقدم المرأة للزواج من الرجل
يعتبر يوم 29 فبراير هو تاريخ تتقدم فيه المرأة للزواج من الرجل الذى تحبه، ويعود هذا التقليد إلى القرن الخامس، عند اشتكت راهبة أيرلندية تدعى سانت بريدجيت إلى القديس باتريك من أن النساء يضطرن إلى الانتظار لفترة طويلة حتى يتقدم الخاطبون لهن، وكان من المفترض أن القديس باتريك عرض على النساء الفرصة للتقدم بالزواج، بشرط أن يكون كل أربع سنوات فقط، ولكن لم يتم تطبيع هذا التقليد إلا في القرن التاسع عشر.
ويعتقد أن هذا التقليد قد يعود أيضاً إلى الملكة مارجريت باسكتلندا والتي كانت غير المتزوجة، وزعم بأنها قدمت قانونًا في عام 1288 يسمح للمرأة بحرية التقدم خلال سنة كبيسة، للزواج مع معاقبة أي رجل يرفض ذلك.
الاحتفال برأس السنة تجنب الزواج
وفي العديد من الثقافات، يعتقد أن يوم 29 فبراير يجلب الحظ السيئ، مثل في الثقافة اليونانية، حيث يُعتقد أن أي زواج في السنة الكبيسة سينتهي بالطلاق.
عام 2024
ربط عقدة على باب "الكراش"
وهناك تقليد آخر في راينلاند بألمانيا، حيث يقوم الشباب بربط أشرطة على شجرة البتولا على عتبة باب الفتاة التي تعجبهم في عشية عيد العمال وتحديداً يوم 30 أبريل، ولكن في كل سنة كبيسة، يمكن للفتيات أن يفعلن نفس الشيء وفي السنة الكبيسة، ترقص النساء حول العمود وفي أي سنة عادية يستطيع الرجال الرقص أيضًا.
طفل حظه سىء
وهناك خرافة منتشرة في اسكتلندا حيث يعتقد أن ولادة طفل في 29 فبراير يجعل حظه سىء هي حظ سيئ .
طفل محظوظ
وتعتبره بعض الثقافات، إن الطفل الذى يولد في يوم كبيس يعتقد إنه يتمتع بموهبة وحظ فريد.
MENAFN01012024000132011024ID1107674425
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.