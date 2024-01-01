2024 سنة كبيسة.. خرافات مرتبطة بهذا العام أبرزها ربط عقدة على باب الكراش

MENAFN - Youm7) تعتبر 2024 هي سنة كبيسة ، وهذا يعني أن شهر فبراير سيكون 29 يومًا بدلاً من 28، لأن الأرض تستغرق 365.25 يومًا للدوران حول الشمس، و للتعويض عن اليوم المفقود، يضاف يوم واحد إلى التقويم كل أربع سنوات، والذى لا يعرفه البعض أن منذ عام 45 قبل الميلاد، وتحديدًا عندما أصدر يوليوس قيصر مرسومًا بالسنة الكبيسة مع إنشاء التقويم اليولياني، ظهرت بعض الخرافات، باعتقاد إنها تساعد على جلب الحظ السعيد بالسنة الكبيسة والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

أشهر خرافات مرتبطة بالسنة الكبيسة تقدم المرأة للزواج من الرجل

يعتبر يوم 29 فبراير هو تاريخ تتقدم فيه المرأة للزواج من الرجل الذى تحبه، ويعود هذا التقليد إلى القرن الخامس، عند اشتكت راهبة أيرلندية تدعى سانت بريدجيت إلى القديس باتريك من أن النساء يضطرن إلى الانتظار لفترة طويلة حتى يتقدم الخاطبون لهن، وكان من المفترض أن القديس باتريك عرض على النساء الفرصة للتقدم بالزواج، بشرط أن يكون كل أربع سنوات فقط، ولكن لم يتم تطبيع هذا التقليد إلا في القرن التاسع عشر.

ويعتقد أن هذا التقليد قد يعود أيضاً إلى الملكة مارجريت باسكتلندا والتي كانت غير المتزوجة، وزعم بأنها قدمت قانونًا في عام 1288 يسمح للمرأة بحرية التقدم خلال سنة كبيسة، للزواج مع معاقبة أي رجل يرفض ذلك.

الاحتفال برأس السنة تجنب الزواج

وفي العديد من الثقافات، يعتقد أن يوم 29 فبراير يجلب الحظ السيئ، مثل في الثقافة اليونانية، حيث يُعتقد أن أي زواج في السنة الكبيسة سينتهي بالطلاق.

عام 2024





ربط عقدة على باب "الكراش"

وهناك تقليد آخر في راينلاند بألمانيا، حيث يقوم الشباب بربط أشرطة على شجرة البتولا على عتبة باب الفتاة التي تعجبهم في عشية عيد العمال وتحديداً يوم 30 أبريل، ولكن في كل سنة كبيسة، يمكن للفتيات أن يفعلن نفس الشيء وفي السنة الكبيسة، ترقص النساء حول العمود وفي أي سنة عادية يستطيع الرجال الرقص أيضًا.

طفل حظه سىء

وهناك خرافة منتشرة في اسكتلندا حيث يعتقد أن ولادة طفل في 29 فبراير يجعل حظه سىء هي حظ سيئ .

طفل محظوظ

وتعتبره بعض الثقافات، إن الطفل الذى يولد في يوم كبيس يعتقد إنه يتمتع بموهبة وحظ فريد.