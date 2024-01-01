عشان تكونوا أصحاب.. نصائح تساعدك على تقوية علاقتك بطفلك

(MENAFN
- Youm7) عندما تسأل طفلك أسئلة مثل كيف كان يومك؟، فأن هذا السؤال يجعل طفلك لا يريد أن يقضي معك بعض الوقت، لذلك يجب عليك من وقت لآخر أن تفهم ما يحتاج إليه طفلك، إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في التقرب من طفلك، وتساعدك على تربيته وفقًا لموقع "brightside".
عدم ترك حالتك النفسية تؤثر على علاقتك بطفلك
الأطفال تتأثر بمشاعر أبائهم ويكونوا حساسين جداً، لذلك يجب عليك أن تصبح هادئاً قدر الإمكان في الأوقات العصيبة وتبحث عن طرق للتعامل معهم بشكل أفضل، حيث يؤدي مزاجك السيء إلى رد فعل عاصف على أي شيء يطلبه منك طفلك مما يجعلهم يبتعدون عنك.
انصت له جيدًا
عندما يأتي طفلك لإخبارك بشيء، يجب عليك أن تعطيه كامل اهتمامك، لكن عندما تخبره إنك مشغول فإنه يشعر بإنه ليس من أولوياتك وإنه ليس مهم بالنسبة لك، لذلك يجب عليك عندما يريد طفلك إخبارك بشيء مهم أن تتوقف عما تفعله وتنخرط معه في الحديث.
لا تسأل طفلك باستمرار عن مشاكله
إن معرفة مشاكل طفلك عن طريق تعنيفه يزعج طفلك ويجعله يرغب في حل مشاكله بمفرده، لذلك يجب عليك أن تطرح عليه أسئلة أقل مباشرة وتطفلاً.
لا تأخذ مشاكل طفلك على محمل الجد
عندما يكون طفلك في مشكلة لا تضايقه بشأن الموقف الذي وجد نفسه به، بل يجب عليك أن تشارك تجاربك أو ذكرياتك الخاصة، لكي تساعدهم على التعامل مع المشكلة بشكل أفضل.
عدم إخبار أحد عن سر أفصح به طفلك
لا تخبر أصدقائك أو عائلتك عن سر أفصح به طفلك لأن ذلك يجعله يخفي تلك الأسرار عنك.
اسآله عن يومه أولاً
لكي تجعل طفلك ينفتح لك اسأله عن كيفية سير يومه، فإذا لم ينفتح لك، اطرح عليه أسئلة مثل هل المعلم أحب رسمه اليوم؟، وهناك طريقة أخرى أيضاً وهي إخبارهم عن يومك أولاً.
تجنب قمعهم عندما تظهر عليهم علامات الإستقلال
عندما يريد طفلك أن يبقى حراً في عمل الأشياء يجب عليك عدم تضييق الخناق عليه بل اسمح له بأن يضع بعض القواعد بنفسه وراقب كيف يدير المسئولية، فإذا شعر بإنك تثق به فسيظهر جانباً أكثر نضجاً ومسؤولية لم تراها من قبل.
أم تحتوى طفلها
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