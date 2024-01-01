عشان تكونوا أصحاب.. نصائح تساعدك على تقوية علاقتك بطفلك

MENAFN - Youm7) عندما تسأل طفلك أسئلة مثل كيف كان يومك؟، فأن هذا السؤال يجعل طفلك لا يريد أن يقضي معك بعض الوقت، لذلك يجب عليك من وقت لآخر أن تفهم ما يحتاج إليه طفلك، إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في التقرب من طفلك، وتساعدك على تربيته وفقًا لموقع "brightside".

عدم ترك حالتك النفسية تؤثر على علاقتك بطفلك

الأطفال تتأثر بمشاعر أبائهم ويكونوا حساسين جداً، لذلك يجب عليك أن تصبح هادئاً قدر الإمكان في الأوقات العصيبة وتبحث عن طرق للتعامل معهم بشكل أفضل، حيث يؤدي مزاجك السيء إلى رد فعل عاصف على أي شيء يطلبه منك طفلك مما يجعلهم يبتعدون عنك.

انصت له جيدًا

عندما يأتي طفلك لإخبارك بشيء، يجب عليك أن تعطيه كامل اهتمامك، لكن عندما تخبره إنك مشغول فإنه يشعر بإنه ليس من أولوياتك وإنه ليس مهم بالنسبة لك، لذلك يجب عليك عندما يريد طفلك إخبارك بشيء مهم أن تتوقف عما تفعله وتنخرط معه في الحديث.

لا تسأل طفلك باستمرار عن مشاكله

إن معرفة مشاكل طفلك عن طريق تعنيفه يزعج طفلك ويجعله يرغب في حل مشاكله بمفرده، لذلك يجب عليك أن تطرح عليه أسئلة أقل مباشرة وتطفلاً.

لا تأخذ مشاكل طفلك على محمل الجد

عندما يكون طفلك في مشكلة لا تضايقه بشأن الموقف الذي وجد نفسه به، بل يجب عليك أن تشارك تجاربك أو ذكرياتك الخاصة، لكي تساعدهم على التعامل مع المشكلة بشكل أفضل.

عدم إخبار أحد عن سر أفصح به طفلك

لا تخبر أصدقائك أو عائلتك عن سر أفصح به طفلك لأن ذلك يجعله يخفي تلك الأسرار عنك.

اسآله عن يومه أولاً

لكي تجعل طفلك ينفتح لك اسأله عن كيفية سير يومه، فإذا لم ينفتح لك، اطرح عليه أسئلة مثل هل المعلم أحب رسمه اليوم؟، وهناك طريقة أخرى أيضاً وهي إخبارهم عن يومك أولاً.

تجنب قمعهم عندما تظهر عليهم علامات الإستقلال

عندما يريد طفلك أن يبقى حراً في عمل الأشياء يجب عليك عدم تضييق الخناق عليه بل اسمح له بأن يضع بعض القواعد بنفسه وراقب كيف يدير المسئولية، فإذا شعر بإنك تثق به فسيظهر جانباً أكثر نضجاً ومسؤولية لم تراها من قبل.

أم تحتوى طفلها







