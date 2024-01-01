5 قطع ملابس تساعدك في الحصول على إطلالة أنيقة.. على طريقة الأميرة كيت

MENAFN - Youm7) ارتداء الملابس على صيحات الموضة ، أسلوب يتبعه الكثير من الفتيات، وتتعدد وتتنوع الاختلافات في الأزياء، ولكن المهم هو الوصول إلى الأناقة والعصرية التي تبحث عنها الكثير من الفتيات، وتعتبر كيت ميدلتون أميرة ويلز هي نموذج لكثير من الفتيات في الرقي والأناقة، ووفقا لما نشره موقع مجلةhello توجد 5 قواعد للأميرة كيت في الأناقة وهم:

البليزر

ما يزيد الأناقة والعصرية هو ارتداء البليزر، وتفضل كيت المناسب في الطول و المقاس بالتحديد، وتنوع في ألوانه، وترتديه في جميع الأوقات الرسمية وغيرها.

بليزر مناسب المقاس بنطلون جينز

اقتران البنطلون الجينز بحزام جلدي، يضيف إلى الإطلالة أناقة وجمال، وهو أسلوب خاص تتبعه كيت من ارتداء بنطلون جينز مناسب الإرتفاع، لا يرتفع عن منطقة الخصر بحزام جلد أسود.

بنطلون جينز فساتين

الفساتين القصيرة المنقوشة من الأزياء التي تميز إطلالتها بالبساطة والأناقة، وتتجه كيت لارتدائه في أوقات الصيف والشتاء و تنسيقه مع حذاء كلاسيكي.

حذاء جلد الغزال

موضة تفضلها كيت دائما ولا تخلو من خزانتها وهي أحذية جلد الغزال البنية أو السوداء وتلك اللونين يجمعن بين الكلاسيكية والمعاصرة، وتتميز كيت بالظهور بهما دائما.

حذاء جلد الغزال أحذية ذات مقدمة مفتوحة

ومن الأزياء التي تزيد الأناقة لإطلالتك ارتداء حذاء ذات مقدمة مفتوحة، وتفضل كيت ارتدائه في الصيف، وهو الأسلوب المفضل لكيت وتنسقه مع ألوان التي تريدها، وتلتزم أكثر باللون الأسود.

حذاء ذو مقدمة مفتوحة