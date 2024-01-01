5 قطع ملابس تساعدك في الحصول على إطلالة أنيقة.. على طريقة الأميرة كيت

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- Youm7) ارتداء الملابس على صيحات الموضة ، أسلوب يتبعه الكثير من الفتيات، وتتعدد وتتنوع الاختلافات في الأزياء، ولكن المهم هو الوصول إلى الأناقة والعصرية التي تبحث عنها الكثير من الفتيات، وتعتبر كيت ميدلتون أميرة ويلز هي نموذج لكثير من الفتيات في الرقي والأناقة، ووفقا لما نشره موقع مجلة
hello توجد 5 قواعد للأميرة كيت في الأناقة وهم:
البليزر
ما يزيد الأناقة والعصرية هو ارتداء البليزر، وتفضل كيت المناسب في الطول و المقاس بالتحديد، وتنوع في ألوانه، وترتديه في جميع الأوقات الرسمية وغيرها.
بليزر مناسب المقاس بنطلون جينز
اقتران البنطلون الجينز بحزام جلدي، يضيف إلى الإطلالة أناقة وجمال، وهو أسلوب خاص تتبعه كيت من ارتداء بنطلون جينز مناسب الإرتفاع، لا يرتفع عن منطقة الخصر بحزام جلد أسود.
بنطلون جينز فساتين
الفساتين القصيرة المنقوشة من الأزياء التي تميز إطلالتها بالبساطة والأناقة، وتتجه كيت لارتدائه في أوقات الصيف والشتاء و تنسيقه مع حذاء كلاسيكي.
حذاء جلد الغزال
موضة تفضلها كيت دائما ولا تخلو من خزانتها وهي أحذية جلد الغزال البنية أو السوداء وتلك اللونين يجمعن بين الكلاسيكية والمعاصرة، وتتميز كيت بالظهور بهما دائما.
حذاء جلد الغزال أحذية ذات مقدمة مفتوحة
ومن الأزياء التي تزيد الأناقة لإطلالتك ارتداء حذاء ذات مقدمة مفتوحة، وتفضل كيت ارتدائه في الصيف، وهو الأسلوب المفضل لكيت وتنسقه مع ألوان التي تريدها، وتلتزم أكثر باللون الأسود.
حذاء ذو مقدمة مفتوحة
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