شركة منصات للتطوير العقارى تحصل على تراخيص مشروع بوديا تاور بالعاصمة الإدارية الجديدة

MENAFN - Youm7) المهندس أحمد مسعود: بوديا تاور أول مبنى تجارى ادارى طبى موفر للطاقة فى العاصمة الإدارية

المشروع يقع فى واحدة من أفضل المواقع الاستراتيجية بقلب العاصمة الإدارية الجديدة على محور محمد بن زايد

أنجزنا أكثر من 40% من الأعمال الإنشائية بمشروع بوديا تاور

المهندس تامر فؤاد: كل الأعمال الإنشائية داخل المشروع تتم بأعلى درجة من المواصفات القياسية والعالمية

نتعاون مع أفضل الشركاء الاستراتيجيين العالميين في مختلف التخصصات في مشروعاتنا









‎أعلنت شركة

منصات للتطوير العقاري، عن حصولها على رخصة البناء الخاصة بتنفيذ مشروع بوديا تاور بالعاصمة الادارية المكون من

٣ بدروم " الميكانيكال باركينج " و ارضي و ٢٥ دور بارتفاع ١١١ متر طبقا للمواصفات الخاصة بشركة العاصمة و طبقا للمواصفات

الخاصة بشهادتي leed و fitwel الدولية.





من جانبه قال المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، أن الشركة انتهت من استخراج التراخيص الخاصة بمشروع بوديا تاور العاصمة الإدارية، والذى يقع فى واحدة من أفضل المواقع الاستراتيجية بقلب العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة على المحور الشمالى لمحمد بن زايد، وبأطلاله مباشرة علي مسجد مصر والنهر الأخضر ومحطة المونوريل ويعد «بوديا تاور» أول مبنى تجارى ادارى طبى موفر للطاقة فى العاصمة الإدارية، تم تصميمه وفق أحدث نظم الانشاءات الحديثة، التى تعتمد على تكنولوجيات البناء الذكي صديق البيئة، وهو يعد أحد أطول الأبراج التجارية والإدارية والطبية، حيث يصل ارتفاعه إلى 25 طابقا، بالإضافة للدور الأرضى والبدروم مكون من 3 مستويات.









وأضاف المهندس أحمد مسعود، أن الشركة لم تتوقف عن التنفيذ لحين استخراج التراخيص، بل بدأت فى أعمال الحفر فى اليوم الأول لصدور قرار التخصيص، ووصلت الأعمال لنسبة متقدمة ، حيث وصلت لاكثر من

40% من الهيكل الخرساني للمشروع ،موضحا أن كافة الأعمال الإنشائية داخل المشروع تتم بأعلى درجة من المواصفات القياسية والعالمية ، حتى يخرج المشروع فى أفضل صورة ممكنه، للحفاظ على ثقة عملائنا فى السوق العقارى المصرى.





وقال انه علي الرغم من الصعاب التي واجهناها والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ملتزمين بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع والعمل علي مدار 24 ساعة بلا توقف ،وتم صب اللبشة الخرسانية النهائية بارتفاع 2.5 متر

واجمالي خرسانة مسلحة اكثر من 14,000 متر مكعب و علي مراحل تبدأ وجارى البدء بالاعمال الخاصة باعمدة البرج.





وأشار إلى أن الشركة استطاعت فى الفترة الأخيرة وبالتزامن مع أعمال الإنشاء، فى إبرام العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات المتخصصة سواء فى التسويق أو جلب علامات تجارية عالمية لمشروعاتنا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك بالنسبة للمكاتب الاستشارية وأعمال التصميمات ليكون مشروع بوديا تاور بالعاصمة الإدارية المشروع الأفضل داخل المنطقة بالكامل.





وأكد المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، أن شركة منصات للتطوير العقارى، استطاعت فى فترة قليلة من الزمن، ان تبرهن أنها قادرة على منافسة الشركات الكبرى، واستطاعت أن تستحوذ على ثقة العملاء، وهو ما ظهر بشكل واضح فى الاقبال الكبير الذي شهدته الشركة من العملاء للحجز فى مشروعات الشركة التى تم طرحها فى الفترة الأخيرة سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو القاهرة الجديدة.





وأكد المهندس تامر فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة منصات للتطوير العقاري أن شركة منصات للتطوير العقاري تؤمن بأهمية التخصص كأحد عناصر وأسباب النجاح، لذلك أبرمت العديد من الشراكات الإستراتيجية ، مع كبار الشركات في مختلف المجالات لتطوير منتجات فريدة من نوعها، حيث وقعت اتفاقية مع شركة برايم بروبيرتز، إحدى شركات التسويق العالمية، وذلك تسهيل عملية بيع العقارات لغير المصريين بالخارج مقابل الجنسية المصرية من خلال

طريق استغلال قانون الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار في العقار و توفير بيئة جاذبة للاستثمار في مصر وذلك ما توفره شركة منصات للتطوير العقاري لعملائها.

. كما وقعت اتفاقية مع شركة MEADIS للتعاقد مع العلامات التجارية الكبرى العالمية فى العاصمة الإداراية والقاهرة الجديدة، وبالنسبة للاتفاقيات الأخرى،



وأوضح أن استراتيجية الشركة تؤمن بأهمية التخصص وهو ما جعل الشركة تستعين بالخبرات في كافة مراحل المشروعات الخاصة بنا ، حيث أبرمت العديد من الشراكات الإستراتيجية ، مع كبار شركات المقاولات العاملة في مجال التشييد والبناء، بالإضافة لأكبر مكاتب الاستشارات والتصميمات الهندسية، من بينها، صبور للاستشارات الهندسية أحد أكبر الشركات الاستشارية الرائدة متعددة التخصصات في مصر والشرق الأوسط. على مدار الـ 65 عامًا الماضية والذي سيكون مسئولا عن الإشراف على التنفيذ، وكذلك شركة مجموعة "التزام" الإماراتية لإدارة الأصول، لتكون المسئولة عن إدارة المرافق والأصول الخاصة بمشروعي "بوديا" و" إيكليبس " وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم أحدث تكنولوجيات إدارة البناء، والمرافق، والعقارات، والطاقة. باستخدام تكنولوجيا البناء الذكية، واحدث التقنيات. بالإضافة لمجموعة متكاملة من الخدمات العقارية في مشروعات بمصر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتضم أكثر من 4000 شخص من الموظفين المتميزين والتي ستكون مسئوله عن إدارة المرافق والأصول.





كما تعاقدت منصات مع شركة "ايهاف - مهندسون استشاريون" ، أحد أهم الشركات الرائدة في مصر والوطن العربي في مجالات الاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات الكبرى وهي الشركة المسؤلة عن إدارة مشروع Podia Tower خلال مرحلتي التصميم والتنفيذ.

وأكد المهندس تامر فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة منصات للتطوير العقاري، أن شركة منصات للاستثمار العقارى، تأسست على يد مجموعة رجال أعمال من ذوى الخبرة فى مجال التصميمات العالمية وتنفيذ المشروعات العقارية الكبرى داخل وخارج مصر بمجالات متنوعة فى مجال الاستثمار والتطوير العقارى وحاصلة على شهادات ISO

وتأسست شركة "منصات" عام 2021، كأحد الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن طريق دمج خبرات مؤسسي 5 شركات تطوير عقاري يمتلكون سابقة أعمال رائدة في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري على مدار عشرات السنين.















