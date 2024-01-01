موجز الاقتصاد: اتفاقات بترولية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

MENAFN - Youm7) نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الاثنين 1-1-2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه طارق الملا وزير البترول بأن الاتفاقيات البترولية الجديدة ستجذب استثمارات جديدة لقطاع البترول، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:





طارق الملا: الاتفاقيات البترولية الجديدة ستجذب استثمارات جديدة لقطاع البترول

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدورى الثالث للجنة العليا لعمليات الإنتاج بالصحراء الشرقية والذى ضم شركات العامة للبترول والفنار ومجاويش ووادى السهل وبتروأمير وذلك لمراجعة والوقوف على تقدم تنفيذ برامج إنتاج تلك الشركات التى تعمل وفق خطة متكاملة لزيادة معدلات وتحسين الإنتاج.





وزير قطاع الأعمال يتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير شركة الحرير الصناعى

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، بتفقد مشروع التطوير وإعادة تشغيل مصانع شركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر بمدينة كفرالدوار محافظة البحيرة، والتى تعمل فى إنتاج الفايبر بوليستر الفرجن القطنى والصوفى الذى يتم استيراده من الخارج وأهمية المنتج للصناعة علما بأن الشركة متوقفة عن الإنتاج منذ ما يقرب من 10 سنوات وأنه لا يوجد مثيل لها فى منطقة الشرق الأوسط.





إتاحة 1026 فرصة تصديرية وصرف 16.4مليار جنيه مساندة.. حصاد التجارة

استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.





تعرف على أسعار النفط.. تسجل 77.04دولار لبرنت و71.65دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعارالنفط 77.04 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.65 دولار للبرميل، حيث استقرت الأسعار على نفس معدلاتها المنخفضة، بعد أن خسرت العقود الأجلة أكثر من10%خلال عام 2023.





سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3155 جنيهًا لعيار 21

استقر سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين مع بداية التداولات فى أول يوم لسنة 2024 فى السوق المصرى بعد هبوط سعر الذهب اليوم 20 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا فى مصر اليوم 3155 جنيهًا للجرام مقابل 3175 جنيهًا.





الإسكان: 620 مليون جنيه إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف بالمنوفية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية خلال 2023.





التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى يوقعان تمويلا ميسرا بقيمة 135 مليون يورو

وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاق تمويل تنموى مع بنك الاستثمار الأوروبى، بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبى، للمساهمة فى تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، لصالح وزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) الجهة المعنية بالجوانب الفنية، ويقوم بتنفيذه البنك الأهلى المصري.





غرفة صناعة الحبوب تشيد بقرار رئيس الوزراء باعتبار 7 سلع استراتيجية

أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية وتطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها.