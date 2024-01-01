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8 شركات بالبورصة وزعت 1.3 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال ديسمبر

1/1/2024 2:29:29 PM
(MENAFN- Youm7) وزعت 8 شركات بالبورصة المصرية ، 1.3 مليار جنيه توزيعات نقدية خلال شهر ديسمبر الماضي، ليرتفع إجمالي الأرباح الموزعة إلى 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023.



وصرفت شركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والقناة للتوكيلات الملاحية، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات كوبونات نقدية بقيمة 0.09 جنيه، 5 جنيهات، 0.05 جنيه، 3.63 جنيه، 1.396 جنيه، 5 جنيهات، 7.25 جنيه، 0.08 جنيه، على التوالي.



ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.



وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.



البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.












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